sábado 29  de  agosto 2026
DUELO

Mandatarios y monarcas a nivel global envían condolencias por muerte del rey de Noruega

El monarca, que ocupó el trono desde 1991, deja un legado de unidad y modernización constitucional en el norte de Europa

El rey Harald V de Noruega asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2022 en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2022.

El rey Harald V de Noruega asiste a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2022 en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2022.

Sergei Gapon / AFP

MIAMI.- Jefes de Estado, representantes gubernamentales y casas reales de todo el mundo han expresado sus condolencias a la familia real noruega y al pueblo del país nórdico tras confirmarse el fallecimiento del rey Harald V de Noruega a los 89 años de edad.

El monarca, que ocupó el trono desde 1991, deja un legado de unidad y modernización constitucional en el norte de Europa, dando paso a la sucesión oficial de su hijo, el ahora rey Haakon VI.

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Las reacciones institucionales comenzaron a sucederse minutos después del anuncio oficial emitido por el Palacio Real de Oslo, destacando la figura del soberano como un símbolo de estabilidad durante más de tres décadas de reinado.

Muestras de dolor y fraternidad

La familia real neerlandesa y el Gobierno de los Países Bajos expresaron este viernes sus condolencias por el fallecimiento del rey y destacaron su capacidad de servir "con amor, orgullo y dedicación" al pueblo noruego.

El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Beatriz (reina de Países Bajos entre 1980 y 2013) aseguraron estar "profundamente entristecidos" por la muerte del monarca noruego, y recordaron la "especial amistad" que los unía a Harald V.

"Siempre llevaremos en nuestros corazones el recuerdo de la especial amistad que compartimos con él", señalaron en un comunicado difundido por la Casa Real neerlandesa.

El papa León XIV envió también su pésame al nuevo monarca de Noruega, Haakon VIII, por el fallecimiento de su padre. En un telegrama enviado al Palacio Real de Oslo y dirigido al rey entrante, el pontífice manifestó su tristeza por la noticia y trasladó su "más sincero pésame" a la familia real y a todo el pueblo noruego.

Los reyes de España, por su parte, valoraron que Harald fuera un ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de su país y de su pueblo.

Felipe VI y su esposa, la reina Letizia, publicaron un mensaje en X de pésame y "respeto y admiración" por el monarca noruego, que murió hoy en Oslo.

Mensajes políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció al respecto, señalando que lo consideraba "¡realmente una gran pérdida!" de un "hombre fuerte, orgulloso y profundamente respetado".

"Es muy triste enterarse del fallecimiento del rey Harald de Noruega (...) Amaba a su país y era verdaderamente amado y respetado por su pueblo", publicó en su red Truth Social.

"Nuestros corazones están con la Familia Real y con toda Noruega en estos momentos difíciles", añadió.

Los líderes de la Unión Europea y de la OTAN también transmitieron sus condolencias a la Casa Real noruega y al pueblo noruego tras la muerte del, de quien destacaron su europeísmo y su compromiso con la Alianza Atlántica.

FUENTE: EFE

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