Expresidente Tuto Quiroga denuncia trama judicial del gobierno boliviano para inhabilitarlo

El abogado de Tuto Quiroga, Luis Vasquez, informó que la audiencia por el caso Catler contra su defendido fue suspendida hasta el 13 febrero debido a la notificación con falta de tiempo para que las partes puedan prepararse. El ahora precandidato se encontraba de viaje y llegó a La Paz para presentarse a la audiencia prevista para este viernes.

"Me citan para enjuiciarme el 31 de enero, sabiendo que estoy de viaje. Arce, no soy tu jefazo Evo; no me escondo, no me rindo ni me asusto", aseveró Quiroga.

El dirigente es investigado por los delitos de difamación y calumnias, dewspués de denunciar el caso Catler Service: Las investigaciones de este caso se activaron en enero de 2009 y los antecedentes apuntan a la suscripción del contrato para la adquisición de una Planta de Separación de Licuables de Río Grande entre YPFB y Catler Uniservice por lo que se abrió una cartera de crédito de 45 millones de dólares en el Banco Unión.

La defensa de Tuto Quiroga solicitará que el caso prescriba.

Persecución contra Quiroga

El expresidente Quiroga indicó este viernes: “Evo Morales y Luis Arce hundieron la economía de Bolivia, ahora, desesperados buscan inhabilitarme desempolvando viejo caso Catler de robo y asesinato que denuncié. Antes de sentenciar a corruptos y asesinos, me persiguieron para callarme”.

Además, acusó al Gobierno de Bolivia de seguir la “receta de Nicolás Maduro” para “debilitar el liderazgo que está armando la alianza democrática de oposición para salvar Bolivia”.

FUENTE: Con información de El Deber/ Infobae