Informe Otálvora: Argentina candidata a sanciones de EEUU por negocios con Venezuela

Todo indica que EEUU emitió una nueva licencia, esta vez de carácter privado o secreta, para normar la presencia de la petrolera Chevron en Venezuela.

Al respecto el Departamento de Estado, consultado para este Informe Otálvora, se ha limitado a confirmar que “la licencia general de Chevron se terminó”, explicando que “esta terminación se ejecuta según la directiva del Presidente y corta los salvavidas financieros para un régimen que ha robado sistemáticamente las elecciones, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos. Trabajaremos para negar cualquier financiamiento que el régimen de Maduro utilice para oprimir al pueblo venezolano”. Sobre las nuevas reglas para la presencia de Chevron en Venezuela, la respuesta del vocero del Departamento de Estado ha sido: “le remitimos a la OFAC para cualquier otra información”.

Por su parte el Departamento del Tesoro del cual depende la OFAC mantiene absoluto silencio sobre los alcances de esa nueva licencia.

Chevron, como toda empresa estadounidense o con presencia en EEUU, so pena de recibir puniciones, tiene prohibido mantener negocios con la estatal venezolana PDVSA, así como realizar operaciones cambiarias con el Banco Central de Venezuela, entre otras limitaciones. Desde que el primer gobierno Trump estableciera estas sanciones el 24AGO17, la empresa Chevron había logrado mantener su presencia en Venezuela bajo una secuela de licencias que le permitieron primero mantener abiertas sus oficinas sin operaciones de campo, luego el gobierno Biden la autorizó a mantener contactos con el régimen para discutir eventuales futuros negocios y después, el 26NOV22, fue autorizada a participar en operaciones de producción de crudo el cual debería ser exportado a EEUU.

Según reiteradamente aseguraron funcionarios estadounidenses en aquel entonces, la licencia del año 2022 no permitía que Chevron pagara al régimen por la venta de crudo y los beneficios serían sólo para cubrir una deuda mantenida por Pdvsa con la estadounidense. Pero en realidad de su alianza con Chevron el régimen si recibía diversos conceptos tributarios y empresariales con conocimiento y consentimiento del gobierno Biden. Según confesara en declaraciones del 06ABR25 a un portal denominado “Guacamaya”, el entonces asesor de la Casa Blanca y negociador con el régimen Juan Sebastián González dijo que Chevron utilizó una licencia general y por lo tanto pública, la LG35 del 05AGO19, para justificar el pago de impuestos y regalías al régimen. Queriendo desmentir que él y el equipo de Biden había negociado un acuerdo secreto con Maduro y Chevron, González develó la fórmula mediante la cual Chevron había evadido las sanciones al régimen mediante un artilugio dudosamente legal.

El 27MAY25 fue la fecha final para que Chevron ejecutara operaciones de producción de crudo en Venezuela y de exportación a EEUU. Pero la empresa tiene varios roles en Venezuela. Es socia propietaria de empresas petroleras en sociedad con la estatal Pdvsa, simultáneamente ha actuado como operadora en campo asignados a esas mismas empresas, además de ser exportadora de crudo. Las operaciones en campo y de exportación de Chevron cesaron, pero su condición de copropietaria, que recibe utilidades y realiza inversiones, quedó en un limbo. Según Reuters en cable del 28MAY25, la petrolera “delegó la gobernanza de su empresa conjunta a su socio”, es decir, la estadounidense “delegó” en el régimen chavista la gerencia de las empresas en las cuales son socios.

Chevron, en tanto empresa, mantiene su presencia en Venezuela. Sus contratos como operadora de los campos habrían sido finalizados. Los términos consentidos por EEUU para la permanencia de Chevron en Venezuela son un misterio.

Según reportó la agencia Bloomberg el 05JUN25, el régimen chavista habría suscrito contratos con empresas petroleras chinas para la producción en campos distintos a los asignados a Chevron. Igualmente se menciona a una empresa de ingeniería argentina, Aldyl Argentina, que habría suscrito nuevos acuerdos con la estatal Pdvsa. Como es usual, la parte de la inversión correspondiente a Venezuela será pagada a los contratistas con crudo que será exportado.

Donald Trump emitió el 24MAR25 una Orden Ejecutiva en la cual amenazó con imponer un arancel de 25% a todos los productos procedentes de países que importen, directa o indirectamente, crudo o productos derivados del petróleo “extraídos, refinados o exportados desde Venezuela”. La imposición e implementación del arancel suplementario fue delegada en el secretario de Estado Marco Rubio y entró en vigencia el 02ABR25.

Hasta le facha Rubio no ha tomado medidas en relación a países con empresas que están realizando negocios con el régimen venezolano. La empresa argentina Aldyl Argentina ha mantenido negocios con el régimen desde por lo menos el año 2023 cuando fue designada para la explotación del campo Morichal Pesado que forma parte del “bloque Carabobo” de la Faja Petrolera del Orinoco. Según la orden de Trump, de resultar cierta la presencia en Venezuela de la empresa Aldyl Argentina todas las exportaciones de ese país hacia EEUU podrían comenzar a ser pechadas con 25% adicional de aranceles.

El gobierno de EEUU mantiene a Brasil fuera de sus prioridades de política hacia el Continente mientras amenaza con imponer sanciones a miembros del máximo tribunal brasileño.

Mauro Vieira, el ministro de Exteriores del gobierno de Lula da Silva, confirmó que no ha logrado una comunicación directa con el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio. La declaración fue hecha durante una comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la cámara de Diputados, el 28MAY25. Vieira relató que, al conocerse la designación de Rubio, le había remitido una carta en la cual el brasileño se ponía a disposición del nuevo secretario estadounidense. La carta “fue recibida en el despacho de Rubio” pero “después de eso no tuvimos contacto con él porque no respondió ni me llamó”.

El nuevo anuncio del gobierno de EEUU llevando a 50% los aranceles a las importaciones de acero impacta directamente en el comercio estadounidense con tres países del Continente. EEUU importa el 26 por ciento de su consumo de acero.

Canadá, Brasil y México son los principales proveedores de acero para el mercado de EEUU. Según cifras oficiales del US Census Bureau, durante el año 2024 el 57 por ciento de las compras de EEUU procedían de esos tres países. Las ventas de acero combinadas de Canadá y México a EEUU, los tres socios del T-MEC, representaron el 40% de las compras estadounidenses.

Brasil que representaría el 17% del total de las compras de acero, es el proveedor del 60 por ciento de acero semi-acabado importado para uso de la industria estadounidense. Los nuevos aranceles entraron en vigencia el 04JUN25 y significaron que el nivel de los aranceles se duplicara ya que habían sido elevados a 25 por ciento el 12MAR25 para lo cual el gobierno de EEUU ha alegado “motivos de seguridad nacional”.