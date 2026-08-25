martes 25  de  agosto 2026
SUCESOS

Intoxicación alimentaria afecta a medio centenar de personas en Cuba

El suceso ocurre en un contexto crítico marcado por los continuos cortes eléctricos en la isla, que superan las 20 horas diarias en varias regiones

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.

AFP
Por Alejandro Sardi

Al menos 52 personas acudieron de urgencia este lunes al policlínico José Martí Pérez, en Santiago de Cuba, tras presentar un cuadro agudo de intoxicación caracterizado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas y adormecimiento en boca y manos.

A pesar de la gravedad de los síntomas y de que 18 de los afectados, entre ellos dos embarazadas y tres menores de edad, tuvieron que ser remitidos a hospitales provinciales para un seguimiento estrecho, la Dirección General de Salud no ha hecho pública la causa del brote, reseña el portal web Diario de Cuba.

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Las autoridades del sector sanitario y los medios oficiales locales afirmaron haber identificado el "posible origen" del incidente; sin embargo, han evitado precisar qué producto o sustancia provocó la intoxicación masiva, dónde fue adquirido o si existió alguna medida cautelar contra los responsables del establecimiento involucrado.

Sospechas ciudadanas y el impacto de la crisis eléctrica

La falta de transparencia oficial ha desatado una ola de especulaciones entre los residentes, mientras especialistas analizan las muestras de laboratorio para determinar la fuente del brote:

Posibles causas del brote: vecinos de la zona apuntan a hipótesis que van desde el consumo de pescado contaminado con ciguatera hasta el uso de sustancias nocivas en productos de panadería, como la sal de nitro.

Impacto de los apagones prolongados: el suceso ocurre en un contexto crítico marcado por los continuos cortes eléctricos en la isla, que superan las 20 horas diarias en varias regiones y provocan la rápida descomposición de los escasos alimentos a los que tiene acceso la población.

Pacientes bajo observación: pese a la falta de información detallada sobre los agentes causales, los reportes médicos indican que varios pacientes ingresaron con cuadros de deshidratación ligera a moderada.

Representantes del Partido Comunista y del Ministerio de Salud Pública acudieron a la instalación sanitaria para supervisar la atención, asegurando que ofrecerán más detalles una vez concluidos los estudios epidemiológicos correspondientes.

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