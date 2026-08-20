Régimen cubano recibe como "héroes" a diplomáticos expulsados de República Dominicana por espionaje

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ondea una bandera nacional durante las celebraciones que conmemoran la victoria en el 65 aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana en La Habana, el 16 de abril de 2026.

El régimen cubano recibe como "héroes" a los diplomáticos expulsados de República Dominicana tras el escándalo de espionaje en los Juegos Centroamericanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) realizó un acto oficial para recibir a diez funcionarios de su embajada en República Dominicana, quienes fueron expulsados recientemente por las autoridades de ese país.

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La diplomacia de la dictadura enmarcó el retorno como un acto de heroísmo y atribuyó la medida a supuestas presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre Santo Domingo, reseña el portal web Diario de Cuba.

Durante el encuentro, la vicecanciller del régimen, Josefina Vidal, sostuvo que la administración dominicana no presentó argumentos que justifiquen la medida diplomática y acusó a ese país de ceder ante Washington para perjudicar las relaciones de la Isla con la región.

A las palabras de bienvenida se sumó el canciller Bruno Rodríguez, quien respaldó el desempeño de la delegación en sus redes sociales. Por su parte, el vicecónsul Odín Ysla Hernández intervino en representación de los expulsados asegurando que los funcionarios mantuvieron un estricto apego al trabajo con los atletas cubanos.

El pronunciamiento del régimen omitió las revelaciones sobre las verdaderas razones del conflicto bilateral. Reportes del periódico Diario Libre detallaron que la expulsión se originó tras la neutralización de agentes de seguridad e inteligencia cubanos que operaban encubiertos dentro de la delegación deportiva enviada a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

De acuerdo con la investigación del medio dominicano, los agentes represivos tenían la encomienda de vigilar de cerca a las delegaciones de deportistas cubanos para impedir posibles deserciones. Los organismos de seguridad de República Dominicana detectaron las maniobras de acoso en los recintos deportivos, retiraron al personal de inteligencia involucrado e implementaron un protocolo especial de seguridad para frenar la injerencia extranjera, lo que derivó en la solicitud formal de salida del personal diplomático.