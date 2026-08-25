Byron Donalds escoge al cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal Bryan Ávila como su compañero de fórmula.

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, anunció este martes al senador estatal cubanoamericano Bryan Ávila como su compañero de fórmula para las elecciones del 3 de noviembre, cuando enfrentará a la candidatura demócrata integrada por David Jolly y Gwen Graham.

Donalds presentó a Ávila este martes 25 de agosto en un acto celebrado en la histórica Torre de la Libertad, en el centro de Miami. La elección del lugar añadió una fuerte carga simbólica al anuncio. El edificio sirvió como centro de recepción y orientación para miles de cubanos que escaparon del régimen de Fidel Castro durante las primeras décadas del exilio.

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Ávila, de 42 años, nació y creció en Hialeah, es hijo de exiliados cubanos, tiene más de una década de experiencia en la Legislatura de Florida y pertenece a la Guardia Nacional del Ejército de Florida. Actualmente representa al Distrito 39 en el Senado estatal, que comprende sectores de Miami-Dade.

Su incorporación a la boleta también aporta a Donalds una figura con vínculos políticos y culturales en el sur de Florida y con participación previa en dos iniciativas de su campaña dirigidas a veteranos y votantes hispanos.

“Es un luchador que defiende la libertad individual”, afirmó Donalds al presentar a su compañero de fórmula. El candidato destacó además su respaldo a la reducción de impuestos, su oposición a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y su participación en iniciativas relacionadas con la protección de los recursos naturales de Florida.

El senador estatal Bryan Ávila será el compañero de fórmula del candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds. César Menendez/Daniel Castropé

Donalds y Ávila presentan la elección como una batalla ideológica

El anuncio en Miami permitió a ambos candidatos adelantar uno de los mensajes que previsiblemente ocupará un lugar importante en la campaña para las elecciones generales.

Donalds presentó la contienda no como una simple elección entre republicanos y demócratas, sino como una disputa entre dos concepciones sobre el papel del gobierno.

“Los demócratas piensan que el gobierno es la respuesta. Nosotros creemos que la respuesta es la libertad”, afirmó.

El congresista recordó que llegó a Florida a los 17 años “cargado de sueños” y vinculó su historia personal con la experiencia de la familia de Ávila.

“Bryan Ávila es el hijo de exiliados cubanos que abandonaron su país para que su hijo pudiera vivir en libertad”, expresó Donalds.

“Nosotros no heredamos apellidos políticos, nosotros no heredamos intereses políticos; lo que nosotros sí heredamos fueron las responsabilidades de luchar por el estado que les dio a nuestras familias todo”, agregó.

Ávila recurrió igualmente a la experiencia de su familia al agradecer a Donalds la confianza para acompañarlo en la boleta electoral.

“Nuestras familias, al igual que muchas de las de ustedes, encontraron la libertad aquí”, afirmó.

El senador cubanoamericano utilizó ese argumento para cuestionar las posiciones de sus adversarios demócratas.

“Cuando escucho a los demócratas abrazar el socialismo con tanta ligereza, sé a dónde conduce este camino. Nuestras familias lo han vivido”, sostuvo Ávila.

“Les puedo asegurar que con el gobierno de Donalds y Ávila el socialismo jamás encontrará cabida en el gran estado de Florida”, añadió.

¿Quién es Bryan Ávila?

La trayectoria de Ávila combina política, educación y servicio militar.

Nacido en Hialeah, se graduó de Miami Springs Senior High School en 2002. Posteriormente obtuvo un título asociado en Miami Dade College y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Miami, además de dos maestrías de Florida International University.

Antes de consolidar su carrera política estuvo vinculado a la enseñanza superior. Entre 2009 y 2014 se desempeñó como profesor adjunto en Miami Dade College y posteriormente impartió clases en Broward College.

Ávila llegó a la Cámara de Representantes de Florida en 2014 y permaneció allí hasta 2022. Durante sus últimos años en esa institución ocupó el cargo de presidente pro tempore.

Posteriormente fue elegido sin oposición para integrar el Senado de Florida.

Actualmente preside el Comité de Finanzas e Impuestos y ocupa la vicepresidencia del Comité de Transporte. También forma parte de los comités de Medioambiente y Recursos Naturales, Ética y Elecciones, Política Fiscal y Reglas.

Durante su carrera legislativa ha promovido exenciones y alivios tributarios para propietarios de viviendas, adultos mayores, socorristas y otros trabajadores de servicios esenciales.

Asimismo, respaldó la denominada Ley de Libertad Individual, conocida como Stop WOKE Act, una de las principales medidas impulsadas por los republicanos de Florida contra determinados contenidos relacionados con raza y discriminación en instituciones educativas y programas laborales.

En materia ambiental, Ávila ha participado en propuestas relacionadas con la protección de los Everglades, la restauración de arrecifes y la replantación de manglares.

Carrera militar de Bryan Ávila

A su trayectoria política se suma su servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Florida, a la que ingresó en abril de 2016.

Durante su preparación militar completó el Adjutant General Basic Officer Leader Course como graduado de honor y se desempeñó como oficial de Recursos Humanos. También consiguió un puesto en la Commandant's List y recibió un reconocimiento por liderazgo.

A lo largo de su servicio ha recibido diferentes condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Army Commendation Medal, la Medalla al Mérito de la Reserva del Ejército, Army Service Ribbon, Florida Commendation Medal, Florida State Active Duty Ribbon, Florida Retention Ribbon, Military Outstanding Volunteer Service Medal y National Defense Service Medal.

Su experiencia militar adquirió además relevancia durante la campaña de Donalds. Desde septiembre de 2025, Ávila ha sido uno de los copresidentes de Veterans for Byron, una coalición de veteranos creada para respaldar la candidatura del congresista a la Gobernación.

Los impuestos a la propiedad entre sus prioridades

La política fiscal ha ocupado un lugar central en la actividad legislativa reciente de Ávila.

El senador tuvo un papel importante en una propuesta para reducir los impuestos a la propiedad en Florida y ampliar hasta 250,000 dólares la parte del valor de una vivienda principal que quedaría exenta de determinados impuestos locales, sin afectar los gravámenes destinados al financiamiento de las escuelas.

La propuesta requiere una enmienda a la Constitución estatal, por lo que los votantes de Florida tendrán la última palabra en las urnas en noviembre.

Ávila utilizó el anuncio de su candidatura a vicegobernador para destacar ese trabajo.

“Luché por la reducción del impuesto a la propiedad, porque su hogar no debería convertirse en un cajero automático para el gobierno”, afirmó.

El legislador también destacó su trabajo para proteger a los consumidores del posible aumento de las facturas de servicios públicos relacionado con el elevado consumo de electricidad y agua de los centros de datos.

“Luché contra el gasto público derrochador, porque cada dólar que gasta el gobierno proviene primero del salario de alguien”, sostuvo.

Ávila aseguró que esa filosofía se trasladaría al Poder Ejecutivo si los republicanos ganan las elecciones.

“Junto al gobernador Byron Donalds lograremos que el gobierno de Florida trabaje para el contribuyente, y no al revés”, afirmó.

Parte de la campaña de Donalds

La selección del senador de Miami-Dade como candidato a vicegobernador no surgió de manera inesperada.

Además de su papel como copresidente de Veterans for Byron desde septiembre de 2025, Ávila acompañó a Donalds en mayo de 2026 durante el lanzamiento de Latinos for Byron en Hialeah.

Aquella iniciativa buscaba incrementar el respaldo al candidato entre los electores hispanos, un segmento particularmente importante en Miami-Dade.

Su elección como compañero de fórmula profundiza ahora esa estrategia y coloca en la boleta republicana a un político nacido en Hialeah, hijo de exiliados cubanos, con experiencia legislativa y militar y una trayectoria vinculada durante años a Miami-Dade.

Donalds y Ávila vs. Jolly y Graham

Donalds llegó a las elecciones generales después de ganar las primarias republicanas del 18 de agosto y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Del lado demócrata, David Jolly consiguió la nominación de su partido. El excongresista, quien anteriormente perteneció al Partido Republicano antes de convertirse en demócrata, concurrirá a las elecciones acompañado por Gwen Graham.

Los votantes decidirán el 3 de noviembre qué fórmula sucederá al gobernador Ron DeSantis, quien no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo.

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