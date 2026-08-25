Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

MIAMI.- El Departamento de Salud de Florida (DOH) propuso eliminar la obligatoriedad de cuatro vacunas para el ingreso y asistencia a escuelas del estado, una medida que alcanzaría inmunizaciones contra la hepatitis B, varicela, Haemophilus influenzae tipo b (Hib) y la enfermedad neumocócica.

La propuesta representa el primer avance concreto de la iniciativa anunciada hace casi un año por el cirujano general de Florida, doctor Joseph Ladapo, para acabar con los mandatos estatales de vacunación. Sin embargo, no significa que desaparezcan todos los requisitos de inmunización escolar.

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La modificación de la regla administrativa fue aprobada por Ladapo el 20 de agosto y abrió un período de 21 días para recibir comentarios públicos antes de su aprobación definitiva. A diferencia de otras vacunas exigidas directamente por la ley estatal, estas cuatro están contempladas en normas administrativas que el propio Departamento de Salud tiene capacidad para modificar.

¿Qué vacunas quiere dejar de exigir Florida?

Las cuatro inmunizaciones incluidas en la propuesta son las de hepatitis B; varicela o chickenpox; Haemophilus influenzae tipo b (Hib); y la vacuna conjugada neumocócica (PCV).

No todas se exigen actualmente a los mismos grupos de estudiantes. Según el calendario publicado por el Departamento de Salud, Hib y la vacuna neumocócica forman parte de los requisitos para niños pequeños, particularmente en guarderías y preescolar, mientras que hepatitis B y varicela están entre las inmunizaciones requeridas para los estudiantes de kindergarten a 12º grado.

La propuesta no impediría que los padres continúen vacunando a sus hijos contra esas enfermedades. El cambio consistiría en que esas inmunizaciones dejarían de ser un requisito estatal para ingresar o permanecer en los centros educativos alcanzados por la regla.

La iniciativa también propone ampliar las exenciones por motivos religiosos para incorporar convicciones morales y éticas y permitir que padres y estudiantes universitarios opten por excluir sus registros del sistema estatal de inmunizaciones. Actualmente, Florida concede una exención religiosa cuando la vacunación entra en conflicto con las creencias y prácticas religiosas del padre, madre o tutor del menor.

Ladapo: los padres deben decidir sobre las vacunas

La propuesta sigue la línea trazada en septiembre de 2025 por Ladapo y el gobernador Ron DeSantis, cuando anunciaron que trabajarían para eliminar los mandatos de vacunación en Florida.

“Cada uno de ellos está mal”, afirmó entonces Ladapo al referirse a los mandatos, que comparó con una imposición incompatible con la libertad individual.

“¿Quién soy yo como gobierno, o cualquier otra persona, para decirte lo que debes introducir en tu cuerpo?”, cuestionó el cirujano general durante el anuncio. Ladapo sostuvo además que corresponde a los padres decidir sobre las inmunizaciones de sus hijos.

Posteriormente reafirmó su postura y explicó que eliminar los mandatos no equivale a retirar las vacunas ni impedir que las familias accedan a ellas. Su argumento se centra en que los padres deben tener la autoridad final sobre lo que reciben sus hijos.

El objetivo inicial de Ladapo era más amplio. Él aboga por eliminar todos los mandatos de vacunación. Pero para suprimir los requisitos establecidos directamente por la ley de Florida sería necesaria la intervención de la Legislatura.

Sin embargo, durante las sesiones legislativas de 2026 no se aprobó una legislación que elimine esas exigencias. Hubo distintos intentos de avanzar una propuesta bajo el nombre de “libertad médica”, que ampliaba las exenciones y contemplaba calendarios alternativos de vacunación, lograron avanzar en el Senado estatal, pero no completaron el proceso en la Cámara de Representantes.

¿Por qué Florida quiere eliminar la obligatoriedad?

El Departamento de Salud enmarca la revisión de los requisitos en una política que prioriza los derechos de los padres y la libertad médica. Ese fue también el argumento expuesto en una reunión pública celebrada en diciembre de 2025 en Panama City para discutir las posibles modificaciones.

La posición de Ladapo parte de una distinción entre recomendar una vacuna y obligar a recibirla como condición para acceder a la escuela. En una entrevista de septiembre de 2025 sostuvo que las familias podían considerar los riesgos y beneficios de las inmunizaciones, pero que esa capacidad de decisión no debía ser sustituida por una imposición del gobierno.

Pediatras advierten del riesgo de reducir la vacunación

La propuesta ha encontrado una fuerte oposición dentro de organizaciones médicas.

La presidenta de la American Academy of Pediatrics (AAP), doctora Susan Kressly, advirtió que eliminar los requisitos puede aumentar el riesgo de que los menores contraigan enfermedades prevenibles y recordó que las escuelas crean condiciones especialmente favorables para la propagación de infecciones debido al contacto cercano entre estudiantes.

La AAP defiende el acceso a las inmunizaciones como una herramienta para proteger no solo a cada niño, sino también a la comunidad escolar.

Ese argumento coincide con las advertencias formuladas por otros profesionales de la salud cuando Florida anunció en 2025 su intención de acabar con los mandatos. Médicos y organizaciones sanitarias señalaron entonces que una caída de las tasas de inmunización podría favorecer el regreso de enfermedades contagiosas y provocar brotes entre menores y personas vulnerables.

El debate ocurre además mientras aumentan las exenciones. Datos de los CDC citados recientemente indican que cerca del 6% de los alumnos de kindergarten de Florida tuvo una exención para una o más vacunas durante el curso 2025-2026.

No obstante, el respaldo a los requisitos escolares continúa siendo elevado. Una encuesta nacional de KFF y The Washington Post encontró que el 81% de los padres apoyaba los requisitos de vacunación escolar, según los datos citados en el debate sobre la propuesta.

Menos niños vacunados en Florida

La discusión sobre los mandatos ocurre en momentos en que Florida registra una disminución de la cobertura de vacunación entre los niños que comienzan la escuela.

En 2019, alrededor del 94% de los estudiantes de kindergarten en Florida estaba vacunado, mientras que para 2026 la proporción había descendido a aproximadamente 89%, en medio de un aumento en el uso de las exenciones religiosas por parte de las familias.

La reducción de las tasas de vacunación preocupa a especialistas en salud pública ya que una menor cobertura facilita la transmisión de enfermedades altamente contagiosas, particularmente el sarampión. En los últimos tiempos, EEUU ha registrado brotes de esta enfermedad en distintas zonas coincidiendo con el número de padres que solicitan exenciones para no vacunar a sus hijos.

Incluso el secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración del presidente Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., una de las figuras centrales del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), señaló que los padres deberían vacunar a sus hijos contra el sarampión.

Ladapo ha reconocido la efectividad de esta vacuna, pero ha evitado hacer un llamado directo a las familias para que inmunicen a sus hijos, concentrando su discurso en la autonomía corporal, la libertad médica y el derecho de los padres a decidir.

¿A qué estudiantes afectaría la propuesta de Florida?

La entrada en vigor de esta medida afectaría de manera diferente, según el nivel escolar. Las vacunas contra Hib y el neumococo dejarían de exigirse para los niños de guarderías y preescolar.

Por su parte, las vacunas contra la hepatitis B y la varicela dejarían de ser obligatorias desde kindergarten hasta 12.º grado, además de para los niños de guarderías y preescolar.

Es importante aclarar que propuesta no elimina todos los requisitos de vacunación escolar en Florida. Seguirían siendo obligatorias las vacunas contra enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio, la difteria, el tétanos y la tos ferina.

El Departamento de Salud solo puede eliminar por su cuenta los requisitos de estas cuatro vacunas ya que fueron establecidos mediante reglas de la propia agencia de salud estatal. Para eliminar las demás vacunas obligatorias sería necesario cambiar la ley del estado, algo que solo podría hacerse mediante la Legislatura de Florida.

Vacunas exigidas en Florida para el curso escolar 2026-2027

Mientras la propuesta no entre en vigor, el calendario vigente del DOH mantiene diferentes requisitos de vacunación según la edad y el nivel escolar.

Para los niños que asisten a guarderías o centros de cuidado familiar, se requieren las vacunas correspondientes a su edad contra difteria, tétanos y tos ferina (DTaP); polio (IPV); sarampión, paperas y rubéola (MMR); varicela; Haemophilus influenzae tipo b (Hib); neumococo mediante la vacuna conjugada PCV15/20; y hepatitis B.

Los requisitos para el ingreso a preescolar incluyen igualmente DTaP, IPV, MMR, varicela, Hib, vacuna neumocócica conjugada PCV15/20 y hepatitis B.

Para los estudiantes desde kindergarten hasta 12.º grado, el calendario establece entre cuatro y cinco dosis de DTaP, entre cuatro y cinco dosis contra la polio, dos dosis de MMR, tres dosis de hepatitis B y dos dosis contra la varicela. Esta última no se exige cuando existe un historial de la enfermedad documentado por un proveedor de atención médica.

Además, los alumnos que ingresan, asisten o se transfieren a séptimo grado deben acreditar una dosis de Tdap contra tétanos, difteria y tos ferina, además de cumplir con los restantes requisitos de inmunización.

El formulario DH 680 sigue siendo necesario

En este contexto, Florida exige que las inmunizaciones requeridas para la inscripción y asistencia escolar queden acreditadas mediante el Formulario DH 680, Florida Certification of Immunization.

El documento debe ser preparado por un proveedor de salud autorizado o un departamento de salud del condado. Los registros también pueden gestionarse mediante Florida SHOTS, el sistema estatal electrónico de inmunizaciones.

Las familias pueden solicitar exenciones médicas temporales o permanentes bajo determinadas circunstancias. Las exenciones religiosas se tramitan actualmente mediante el Formulario DH 681 en los departamentos de salud de los condados.

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