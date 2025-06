FAN(B*): Campaña de desprestigio muy poco admirable

La jerarquía militar del régimen chavista es intrínsecamente - por diseño - torpe y delictiva. No podemos esperar nada bueno de generales de pacotilla que se burlan de la CRBV y/o generales narcotraficantes que deberían estar tras rejas desde hace años.

El alto mando militar no ha dudado en destacar sus vínculos oscuros con Irán. Si Venezuela está en la mira no es por lo que diga o no María Corina sino por el descaro y el riesgo que conlleva esa vinculación antihistórica, perversa y sin sentido patrio alguno.

Obvio que el jefe del circo castrense pro-Irán, el general @dhernandezlarez, jefe del @CEOFANBVE sabe mucho de ‘usar’ a jóvenes subalternas. En eso se la pasa quien apodan “Héroe de la Batalla de las Sábanas”. Y no hace falta decir que el Comandante de la @gnbdevenezuela es, al fin y al cabo, la cabeza operativa del cartel uniformado al que pertenecen desde hace años @NicolasMaduro y @ConCiliaFlores (de ahí la recompensa de $25 millones sobre la cabeza del títere de la 1era. combatiente o capa di tutti capi).

Esta absurda campaña revela una profunda incomprensión del sentimiento anti-Maduro que prevalece entre los oficiales y soldados de nuestra mal dirigida Fuerza Armada. ¿Perdidos y sin salida?

Dice el dicho que cuando el enemigo se equivoca, hay que dejarlo hacer. Pero, por el amor de Dios, no sean tan pendejos.