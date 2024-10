María Corina Machado desmiente a Maduro sobre las "maletas Gucci"

"La supuesta abeja reina se quedó sin abeja... ella sabe lo que estoy diciendo", expresó con sarcasmo, haciendo referencia a un supuesto "plan de escape" de Machado.

"Machado le responde a Maduro"

Por su parte, los denominados Comandos Con Vzla difundió un video en su red social X, en el que la líder opositora venezolana María Corina Machado, negó la falsa información promovida por el gobernante Nicolás Maduro y varios propagadores de desinformación.

Lejos de intimidarse, Machado desmintió las acusaciones del dictador y afirmó que el único que está considerando su partida es Maduro.

“Aquí el que se va es Nicolás Maduro, yo sigo con los venezolanos”, puntualizó.

En su declaración, Machado señaló que el objetivo del régimen al difundir dicho rumor es colocarla "a la defensiva".

El régimen chavista, que forzó al exilio al presidente electo de Venezuela ante la orden de arresto emitida por un tribunal septiembre, a solicitud del fiscal chavista, Tarek William Saab, intenta llevar a este escenario a la líder opositora.

Una de las últimas jugarretas de la dictadura chavista para cercar aún más a Machado, quien se encuentra en la clandestinidad ante las amenazas contra su libertad e integridad física, ha sido la detención de dos miembros de su equipo de seguridad en esta semana.

"Aquí estoy" responde @MariaCorinaYA a Nicolás Maduro y a los voceros oficiales que afirman que pronto saldrá del país. "El que va a salir de Venezuela es @NicolasMaduro" dijo Machado. pic.twitter.com/QwbkiRtuQl — Osmary Hernandez (@osmarycnn) October 1, 2024

"Fraude electoral"

Mientras el régimen de Venezuela da muestras de aferrarse al poder, bajo falsos rumores y mentiras, la jefa de la Misión de Observación del Centro Carter, Jennie Lincoln, expuso esta semana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), las actas electorales que dieron la victoria de Edmundo González en las presidencial del 28 de julio.

“Estas actas fueron analizadas por la oposición y por misiones internacionales independientes y demuestran que son las actas originales del 28 de julio y que dan como ganador a Edmundo González con más de 60% de los votos”, dijo Lincoln ante los miembros permanentes.

LAS ACTAS LLEGARON A LA OEA!



Jennie Lincoln, del @cartercenter, presenta ACTAS originales que representan la prueba física de la victoria de Edmundo González, durante su presentación en el Consejo Permanente de la OEA.



El mundo sabe lo que pasó el 28 de julio; ahora tiene en… pic.twitter.com/t4MpzzGa77 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 2, 2024

Reacciones

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la contundente respuesta de la líder venezolana, y ridiculizaron al gobernante con mensajes: "¡Maduro es bien bruto! No sabe ni lo que dice. GUCCI no es solo una marca, es un código para enviar actas: González, Urrutia, Centro, Cárter, Internacional. ¡Chúpate esa mandarina!".

