Las dinámicas complejas de la industria petrolera de Venezuela: Un imperativo para la política estadounidense

La industria petrolera de Venezuela bajo presión

El sector petrolero de Venezuela es una sombra de lo que fue. La producción ha caído de 2.5 millones de barriles por día en 2013 a menos de 700,000 en 2025, paralizada por años de subinversión y mala gestión en PDVSA (Energy Intelligence, 2025). La revocación de las concesiones de la era Biden en 2024, especialmente las licencias operativas de Chevron, fue un golpe severo. Estas asociaciones habían inyectado 2 mil millones de dólares en inversión extranjera desde 2022, modernizando la infraestructura y aumentando la producción en un 15% (Johnson, 2024). Sin ellas, las plataformas y refinerías envejecidas de PDVSA fallan, incapaces de competir en un mercado que premia la eficiencia.

Jugadores emergentes como Petro Roraima, una entidad vinculada a PDVSA que opera en la cuenca del Roraima en Venezuela, destacan riesgos adicionales. Reportadamente respaldada por inversión china, Petro Roraima ha intensificado la exploración en regiones fronterizas, potencialmente contrabandeando petróleo para evadir sanciones y financiar actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico (Silva, 2025). Los vacíos de liderazgo agravan la crisis. Con Tarek El Aissami encarcelado y Alex Saab marginado, el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, enfrenta una presión creciente para revertir el declive (Rodríguez, 2025). Sin embargo, las sanciones estadounidenses restringen el acceso de PDVSA al capital y la tecnología, mientras que la agitación interna y la corrupción erosionan la capacidad operativa. Venezuela debe realinear su estrategia, probablemente dependiendo más de aliados como China, pero su capacidad para hacerlo sigue en duda.

El papel estratégico de China

China se cierne sobre los problemas petroleros de Venezuela. Como el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, Pekín se ha convertido en un salvavidas, importando aproximadamente 300,000 barriles por día de Venezuela en 2024 a pesar de las sanciones estadounidenses (Chen, 2025). Préstamos anteriores por un total de 60 mil millones de dólares desde 2007, pagados en petróleo, han financiado la infraestructura de PDVSA, aunque la mala gestión ha opacado su impacto (Li y Wang, 2023). Geopolíticamente, el apoyo de China fortalece su posición en América Latina, contrarrestando la influencia estadounidense y alineándose con sus ambiciones de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Zhang, 2024). Para Venezuela, esta asociación ofrece supervivencia, pero arriesga una dependencia más profunda, una dinámica que Estados Unidos no puede ignorar.

Repercusiones regionales

Los problemas de Venezuela reverberan en toda la región. Cuba, que depende del petróleo venezolano para el 60% de sus necesidades energéticas, ha visto las importaciones reducirse a la mitad desde 2019, desencadenando apagones que promedian 12 horas diarias en 2025 (García, 2025). Nicaragua, otro aliado, enfrenta tensiones económicas a medida que la ayuda venezolana se agota, exacerbando su aislamiento bajo el régimen de Daniel Ortega (Martínez, 2025). Las naciones del CARICOM, dependientes de la energía importada, lidian con costos crecientes y presiones climáticas, y sus lazos con Venezuela ofrecen poco alivio (Secretaría de la Comunidad del Caribe, 2025). México, mientras tanto, podría ver un aumento en los migrantes venezolanos si la inestabilidad empeora, tensando su rol como socio de EE. UU. en seguridad fronteriza (Hernández, 2025). Esta inestabilidad en cascada amenaza con un aumento migratorio y un vacío de poder que Estados Unidos debe abordar.

Impacto de un huracán mayor en la red energética de Cuba

La frágil red energética de Cuba, ya tambaleante bajo la escasez de combustible y la infraestructura envejecida, enfrenta riesgos catastróficos ante un huracán mayor. En noviembre de 2024, los vientos de 115 mph del huracán Rafael colapsaron la red nacional, dejando a 10 millones sin electricidad (NPR, 2024). Con una capacidad de generación de 533 megavatios frente a una demanda pico de más de 3,000 megavatios durante un apagón en diciembre de 2024 (CBC News, 2024), una tormenta similar en 2025 probablemente causaría cortes prolongados. La disminución de las importaciones de petróleo, reducidas a 32,600 barriles por día desde Venezuela en 2024 (Global News, 2024), y las sanciones que limitan las piezas de repuesto (The Guardian, 2024a) obstaculizan la recuperación, como se vio después de que el huracán Oscar retrasara la restauración en octubre de 2024 (CNN, 2024a). Los apagones interrumpen el suministro de agua y alimentos, arriesgando disturbios y migración, mientras tensan los intereses de seguridad regional de EE. UU. (García, 2025; Hernández, 2025).

Acoso de Venezuela a la explotación petrolera de Guyana

Las acciones de Venezuela contra el floreciente sector petrolero de Guyana añaden otra capa de tensión. El bloque Stabroek de Guyana, operado por ExxonMobil, alberga más de 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente, transformando a la nación en un actor energético regional (Offshore Technology, 2024). Sin embargo, Venezuela reclama la región adyacente de Essequibo y sus aguas marítimas, un conflicto que data del siglo XIX. El 1 de marzo de 2025, un buque naval venezolano entró en la zona económica exclusiva (ZEE) de Guyana, acercándose a la plataforma Liza Destiny de ExxonMobil y exigiendo información, un acto que Guyana condenó como una violación de su soberanía (Reuters, 2025a). El gobierno de Venezuela negó la incursión, afirmando que las aguas son disputadas y acusando a Guyana de otorgar concesiones petroleras ilegalmente (Reuters, 2025b).

Este acoso no es nuevo. En 2018, buques de la armada venezolana interceptaron embarcaciones de exploración de ExxonMobil, deteniendo la exploración (Reuters, 2018). Las recientes escaladas, incluyendo movimientos de tropas y amenazas de anexar Essequibo, sugieren que Venezuela podría persistir. Los motivos incluyen desviar la atención de crisis internas, afirmar dominio regional y perturbar el ascenso económico de Guyana, que amenaza el legado petrolero de Venezuela a pesar de sus propias 300 mil millones de barriles en reservas (Offshore Technology, 2024). La Corte Internacional de Justicia (CIJ) está adjudicando el conflicto, pero Venezuela rechaza su jurisdicción, favoreciendo el Acuerdo de Ginebra de 1966 (Reuters, 2023). Con el respaldo de China y las sanciones estadounidenses limitando su propia producción, las provocaciones de Venezuela podrían intensificarse, especialmente a medida que la producción de Guyana se acerque a 1.2 millones de bpd para 2027 (Universidad de Navarra, 2023).

Implicaciones para la política estadounidense

Estados Unidos no puede ceder este escenario a China ni ignorar las repercusiones regionales. La acción estratégica es esencial para convertir la crisis de Venezuela en una oportunidad. Tres recomendaciones destacan:

Aprovechar los aranceles de manera estratégica : Ajustar los aranceles sobre el petróleo canadiense y mexicano para presionar a Venezuela hacia reformas democráticas. Al ofrecer acceso al mercado como un incentivo, mientras se mantienen las sanciones como un disuasivo, EE. UU. puede debilitar el control de Maduro y limitar la influencia de China, todo mientras estabiliza los flujos energéticos en Norteamérica (Departamento de Energía de EE. UU., 2024).

: Ajustar los aranceles sobre el petróleo canadiense y mexicano para presionar a Venezuela hacia reformas democráticas. Al ofrecer acceso al mercado como un incentivo, mientras se mantienen las sanciones como un disuasivo, EE. UU. puede debilitar el control de Maduro y limitar la influencia de China, todo mientras estabiliza los flujos energéticos en Norteamérica (Departamento de Energía de EE. UU., 2024). Ofrecer alivio selectivo de sanciones : Proporcionar un alivio condicional y limitado de las sanciones a PDVSA vinculado a aumentos verificables en la producción y avances humanitarios. Un aumento del 20% en la producción podría generar 5 mil millones de dólares anuales, aliviando la crisis energética de Cuba y reduciendo el dominio de China, siempre que Maduro cumpla (Energy Intelligence, 2025).

: Proporcionar un alivio condicional y limitado de las sanciones a PDVSA vinculado a aumentos verificables en la producción y avances humanitarios. Un aumento del 20% en la producción podría generar 5 mil millones de dólares anuales, aliviando la crisis energética de Cuba y reduciendo el dominio de China, siempre que Maduro cumpla (Energy Intelligence, 2025). Liderar la diplomacia energética regional: Asociarse con Brasil y México para diversificar las fuentes de energía del CARICOM, invirtiendo 500 millones de dólares en proyectos renovables durante cinco años. México, que produce 1.6 millones de bpd a través de Pemex, podría suministrar experiencia técnica y petróleo a la región, compensando el declive de Venezuela y fortaleciendo los lazos energéticos entre EE. UU. y México bajo el T-MEC (Pemex, 2025; Secretaría de la Comunidad del Caribe, 2025).

Conclusión

La industria petrolera de Venezuela pende de un hilo, y con ella, la estabilidad de América Latina. La caída en la producción, los cambios en la política estadounidense y la creciente sombra de China crean un momento precario que Estados Unidos debe aprovechar. Un liderazgo proactivo a través de sanciones selectivas, aranceles estratégicos y alianzas regionales puede asegurar los intereses estadounidenses, desde los mercados energéticos hasta la influencia geopolítica, en un mundo incierto.

Por:

William Acosta, SME, MSI2

Jesús Daniel Romero, Senior Fellow, MSI2

