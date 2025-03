Opositores del equipo de María Corina Machado, un año como "rehenes" de Maduro

Los dos opositores fueron víctimas de detención arbitraria el 20 de marzo de 2024, por parte de agentes policiales del régimen, en una operativo violento que fue filmado y difundido en redes sociales.

Vente Venezuela difundió mensajes en los que exige la libertad de los “rehenes” entre quienes menciona a los otros cinco miembros del equipo que permanecen en la embajada de Argentina en Caracas, desde que huyeron de la persecución del régimen, a días de las detenciones de Alviárez y Hernández.

La organización Vente Venezuela afirmó en sus redes sociales recordó que hace un año Dignora Hernández y Henry Alviárez “están secuestrados en el Helicoide, un centro de reclusión y tortura, dijo la organización en un mensaje por su cuenta de X, y exigió la libertad de los opositores.

En otro mensaje difundido por la red, Alviárez afirma que fue secuestrado y ha “enfrentado la injusticia y el horror a causa de un régimen que me mantienen con rehén por pensar distinto.

“Me arrebataron la libertad, pero mi convicción y mi anhelo de ver una Venezuela libre sigue intacto. Cada día en este encierro es una prueba de resistencia, pero también un recordatorio de que la verdad y la justicia van a prevalecer”.

También Herández hizo llegar su mensaje.

“Me arrebataron mi libertad, pero no mi voz. Desde este lugar oscuro, les pido que no me olviden. Que ese grito de ayuda llegue a cada rincón donde haya un venezolano. No dejen que mi grito de auxilio se pierda en el silencio que el régimen quiere imponer”.

Pidió “hoy que nunca”, alzar la voz por su libertad “y por la de todos los rehenes políticos en Venezuela.

Este martes, la Misión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU denunció en su informe actualizado la represión sin precedentes contra personas que se oponen al régimen de Maduro y la violación sistemática de los derechos humanos, particularmente desde las protestas contra el fraude electoral del 28 de julio de 2024

