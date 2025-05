María Elvira Salazar a Petro: "Usted no defiende al pueblo cubano, defiende a sus verdugos"

DICTADURA Cuba y la miseria que el régimen no puede ocultar

La legisladora, de origen cubano, indicó también a Petro: "Usted no defiende al pueblo cubano, defiende a sus verdugos".

Lo que usted llama ‘reflexión’ es complicidad con una dictadura asesina.

Mientras los cubanos huyen de la represión y cárceles políticas, usted aplaude desde lejos y justifica lo injustificable.



Usted no defiende al pueblo cubano, defiende a sus verdugos. https://t.co/6warBrZUG0 — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) May 2, 2025

El 1 de mayo, el jefe del régimen castrista, Miguel Díaz-Canel, publicó imágenes de las actividades de calle con este mensaje: "¿600 mil habaneros, millones en toda Cuba? Nadie puede decir con certeza una cifra, porque cualquiera parece pequeña bajo la emoción que provoca ese mar de pueblo subiendo desde el Malecón hasta la historia".

Tras esto, Petro dijo que EEUU debe reflexionar sobre el mensaje del pueblo cubano. "El bloqueo solo provoca más apoyo del pueblo a su gobierno. La discusión libre de un pueblo sobre su futuro, solos se desata sin bloqueos ni extorsiones".

La política de EEUU

Luego de su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó el regreso de Cuba a la lista negra de estados que apoyan el terrorismo. En febrero de este año, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, consideró como “enemigos de la humanidad” a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Además, los responsabilizó de generar la crisis migratoria sin precedentes en la región.

De acuerdo con el funcionario, “si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera crisis migratoria en el hemisferio; ellos las han creado, porque son países donde sus sistemas no funcionan”.

FUENTE: Con información de María Elvira Salazar