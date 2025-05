La Habana intenta inculpar a Washington por represión contra opositores

La revocación de la libertad condicional de Ferrer y Navarro y su regreso a prisión anunciado este 29 de abril y ratificado por Maricela Sosa, vicepresidenta del Tribunal Supremo de la dictadura en la televisión oficial así lo confirman; igualmente la alusión hecha por la funcionaria a que los encuentros de ambos opositores con el encargado de la Oficina de Negocios de Washington en La Habana, Mike Hammer, podía ser causa de más sanciones para Ferrer y Navarro.

El operativo

Al filo de las cinco y media de la mañana del martes 29 de abril, cuenta Virgilio, residente en Santiago de Cuba, “dos camiones, decenas de patrullas y motos de oficiales de la Seguridad del Estado pasaron frente a la escuela donde hago guardia. Estaba seguro de que iban pa’la casa de José Daniel en Altamira. Desde hace casi dos meses voy a comer a la sede la UNPACU [la casa de José Daniel]. Nunca nadie me preguntó mi forma de pensar a la hora de darme un plato de comida. Se veía venir que el gobierno no iba a permitir la labor humanitaria de Ferrer. Días antes habían detenido a varias personas que iban a comer allí. En Cuba todo se politiza. No entienden que el hambre no tiene ideología. Han armado un operativo como si fueran a atrapar a un terrorista. El hombre solo daba comida y atención médica a los que la necesitaban”.

En el allanamiento, las fuerzas policiales se robaron alimentos, muebles, ropas, medicamentos, dinero y pertenencias de la familia. Y abrieron agujeros en paredes y techos, denunció Gabriel Ferrer Sánchez en un video publicado en redes sociales. En el audiovisual, la doctora Nelva Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer García, quien junto a su hijo de cinco años fue desalojada de su casa, aclara que “mi hijo y yo acabamos de ser liberados”. Y ofrece más detalles: “Entraron cerca de las seis de la mañana y de forma violenta se llevaron a mi esposo. En estos momentos, José Daniel, líder de la UNPACU, está desaparecido”.

Mientras se producía el operativo policial, le dijeron que ella no podía estar presente, el niño tampoco. "Apenas pude asearme ni recoger los medicamentos del niño. Lo único que pude hacer fue tomar una ropita y ponérsela, así lleno de orina, no permitieron que bañara al niño. Nos montaron en un carro y nos llevaron para Versalles, a una casa que aseguran es de 'protección de los niños'. Según ellos, no era una amenaza, sino una advertencia de que al niño tenía que protegerlo. Es lo que más hacemos nosotros, tanto su papá como yo, buscamos proteger, salvaguardar a nuestro hijo y enseñarle los mejores valores. Lo que hacemos aquí es alimentar a las personas, brindar salud, apoyo emocional, eso que debería hacer el partido comunista, el gobierno, que es una dictadura, un sistema dictatorial".

"Lo que debería hacer salud pública lo hacemos aquí en la UNPACU. En una simple casa, gracias a colaboradores que nos ayudan y a cubanos exiliados que nos apoyan en la labor que hacemos. Hasta lo que podido constatar, se robaron todos los alimentos de la casa y los de la labor social, lo que dejaron solo fue agua y algunas sobras, también se llevaron todos los medicamentos, una maltas y refrescos del niño y unas galleticas para la merienda en la escuela se las robaron; lámparas recargables, una planta eléctrica y un convertidor para los apagones se lo robaron; jabones, detergente, dinero, los carnés de mi esposo y de un familiar”, concluyó Nelva.

A 700 kilómetros al oeste de Santiago de Cuba, en el municipio de Perico, provincia de Matanzas, un operativo policial detuvo al líder opositor Félix Navarro Rodríguez, de 72 años, quien junto a su hija Sayli Navarro Álvarez fuera condenado a nueve años de prisión por participar en las protestas del 11J en 2021. Félix recibió una licencia extrapenal este año, al igual que otros 227 presos políticos, tras una negociación tripartita con el recientemente fallecido Papa Francisco y el ex presidente estadounidense Joe Biden.

Los voceros

Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba, en el noticiero nacional de televisión confirmó que los tribunales de Matanzas y Santiago de Cuba habían revocado las dos libertades condicionales a José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Según la vocera del régimen, los dos habían sido citados para explicarles sus derechos, restricciones y consecuencias de incumplimientos durante el período de pruebas.

En el caso de Navarro, recordó que había sido condenado a nueve años y lo calificó de “multireincidente por lo cual debería cumplir las dos terceras partes de la sanción, a pesar de su edad”. Entre las ‘violaciones’ señaladas por la vicepresidenta del Tribunal Supremo señaló que “Félix Navarro había salido siete veces sin permiso de su lugar de residencia”. Y a José Daniel Ferrer, sancionado a cuatro años, que de acuerdo con las leyes ya había cumplido, Maricela Sosa alegó que “Ferrer no compareció a dos citaciones del tribunal”.

La funcionaria dejó entrever que la reunión de Ferrer y Navarro con Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pudieran conllevarle una sanción adicional. La vicepresidenta del Tribunal Supremo omitió que José Daniel Ferrer y Félix Navarro son disidentes que han estado en la cárcel (cuatro veces Ferrer y tres Navarro), además de innumerables detenciones, por oponerse a la dictadura verde olivo.

Maricela Sosa olvida también que los dos opositores fueron sancionados injustamente por participar de manera pacífica en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Tanto José Daniel como Félix desde el primer día que salieron de la cárcel por licencia extrapenal, avisaron públicamente que su casa no era un calabozo. Ellos no son criminales ni delincuentes comunes. Son hombres libres.

En una conversación por WhatsApp la semana pasada, Ferrer confirmó que no “iba aceptar arbitrariedades ni se iba a doblegar por el acoso ni la represión de la dictadura. Voy a continuar con mi labor social. Voy a seguir con mi trabajo a favor de una Cuba democrática. Si consideran que violo sus leyes, que vengan a buscarme y me regresen a la prisión”.

Respuesta de Washington

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó con la embajada de Estados Unidos en La Habana para conocer su opinión acerca de los ataques mediáticos del castrismo a Mike Hammer, a quien acusan de transgredir las normas diplomáticas e incitar a la división y el desorden y de reunirse con opositores y periodistas independientes. Un funcionario dijo que “en nuestras redes sociales pueden ver nuestra respuesta oficial y lo que estamos haciendo”. Nos compartió el enlace de la embajada y la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos acerca del tratamiento brutal y la injusta detención de los cubanos patriotas José Daniel Ferrer, su esposa y su hijo y de Félix Navarro y otros activistas. Y reitera que la embajada de Estados Unidos en La Habana continuará reuniéndose con cubanos que luchan por su libertad.

Mike Hammer, mientras tanto, continuaba realizando su trabajo. Ayer, de paso por Santa Clara, se reunió con Guillermo ‘Coco’ Fariñas, líder de FANTU, con las Damas de Blanco Yaima Elena Pérez López y Marbelis González Reyes. El diplomático estadounidense también escuchó las dolorosas experiencias de familiares de los presos políticos Andy García Lorenzo y Arony Yanko García Valdés.

Derechos diplomáticos

Un abogado especialista en relaciones internacionales consultado explica que “no es un delito punible en ningún código penal de una nación democrática reunirse con ciudadanos, emprendedores y opositores políticos. La embajada de Cuba en Estados Unidos, Canadá y de cualquier país de la UE, no solo se reúne con grupos de ciudadanos de esos países que apoyan al gobierno, también organizan actos y ayudas o donaciones al pueblo cubano. Incluso esos grupos arman protestas a personas contrarias al régimen cuando participan en algún fórum en esos países”.

La dictadura cubana suele practicar una diplomacia agresiva. Durante la Cumbre de las Américas, realizada en abril de 2015 en Panamá, los funcionarios diplomáticos e invitados del régimen participaron en linchamientos verbales contra opositores cubanos y agredieron a disidentes de la isla y exiliados de Miami que colocaban una ofrenda floral en un busto de José Martí en la capital panameña.

Las insolencias, vulgaridades y violencias verbales y físicas forman parte del comportamiento de las misiones diplomáticas de Cuba en el exterior. Para no pocos analistas, la detención de José Daniel Ferrer y Félix Navarro pudiera ser una estrategia de la dictadura para presionar a la administración Trump y que decidan sentarse a negociar. Es habitual que los operadores políticos del régimen utilicen a los presos políticos como monedas de cambio en busca de determinados objetivos. A los gobernantes de la Isla, sumidos en una profunda crisis económica, política, social y cada vez con menor apoyo ciudadano, no les ha gustado el ninguneo bajo el que los mantiene la Casa Blanca.

Washington suspendió la última ronda de negociaciones sobre temas migratorios. La probable deportación de miles de cubanos que cometieron perjurio o entraron ilegales a Estados Unidos, la expulsión de exfuncionarios y militares que discretamente se habían establecido en la Florida y un hipotético reforzamiento del embargo con la prohibición de viajes y envío de remesas, son motivos suficientes para que la dictadura mueva fichas.

Y lo hacen de la única forma que conocen. Huyendo hacia adelante y ejerciendo más represión. La Habana considera que tiene poco que perder. La pelota intentan colocarla en el tejado de la Casa Blanca.

Especial

