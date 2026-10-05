Mario Díaz-Balart plantea hoja de ruta de tres fases que busca llevar a Venezuela a las urnas

Un centro de votación se muestra vacío este domingo, en Maracaibo, en comicios en Venezuela

El 2 de junio, el CNE publicó el RE definitivo para las elecciones presidenciales de julio 28. 21.392.464 venezolanos podrán participar en los comicios: 21.323.253 en el país y apenas 69.211 en el extranjero

MIAMI.- El congresista republicano de Estados Unidos Mario Díaz-Balart afirmó que Venezuela atraviesa una transición política diseñada en tres etapas que comenzó con la captura del depuesto dictador, Nicolás Maduro, y debe desembocar en elecciones generales libres, aunque advirtió que antes será necesario reconstruir la economía y modificar las instituciones del país.

En una entrevista ofrecida a Es Noticia Televisión y publicada en redes sociales, Díaz-Balart sostuvo que el proceso se encuentra actualmente en la segunda fase, relacionada con la transformación institucional, y defendió la necesidad de establecer una fecha para los comicios presidenciales.

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"La meta es: elecciones libres y la independencia, la soberanía y la libertad absoluta del pueblo de Venezuela", afirmó el legislador.

Un proceso de tres fases

De acuerdo con Díaz-Balart, la primera etapa consiste en recuperar las condiciones económicas de Venezuela para que un eventual gobierno elegido democráticamente reciba un país con capacidad de funcionamiento.

El congresista recordó que, tras más de dos décadas de régimen chavista, la economía venezolana quedó profundamente deteriorada. Por ello, señaló que la recuperación económica constituye el punto de partida antes de avanzar hacia una nueva institucionalidad.

La segunda fase, según su explicación, contempla la modificación de las instituciones encargadas de garantizar un proceso electoral. Díaz-Balart considera que celebrar comicios bajo las estructuras actuales no permitiría asegurar unas elecciones genuinamente democráticas.

"Hay que cambiar las instituciones para que pueda haber elecciones libres. Sabemos que, si hay elecciones con las instituciones que hay, sabemos lo que va a pasar", señaló.

La tercera etapa deberá concluir con elecciones generales y presidenciales absolutamente libres, un objetivo que el legislador considera alcanzable si se mantiene la hoja de ruta impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Díaz-Balart sostuvo que esta secuencia fue planteada desde el comienzo por el secretario de Estado, Marco Rubio, y defendió que el proceso no debe evaluarse únicamente por la rapidez con la que se produzcan los comicios, sino por las condiciones que existan para garantizar su legitimidad.

El 24 de julio de 2027, una fecha posible

En ese contexto, el congresista consideró positivo establecer un plazo concreto para las elecciones presidenciales y respaldó el 24 de julio de 2027 como una fecha posible.

"Es importante fijar una fecha, y el 24 de julio de 2027 es una buena fecha", manifestó.

No obstante, señaló que corresponde a la Asamblea Nacional electa en 2015, a la que considera la última institución venezolana reconocida internacionalmente como legítima, avanzar en las conversaciones y contribuir a determinar el calendario electoral.

Díaz-Balart insistió además en que los comicios deberían celebrarse mientras Trump permanezca en la Casa Blanca, al considerar que la presión ejercida por Washington constituye uno de los factores que ha permitido avanzar en el proceso.

Negociación y retorno de dirigentes opositores

El legislador también valoró las negociaciones que se desarrollan en Venezuela y destacó la participación de representantes de la Asamblea Nacional de 2015.

Para Díaz-Balart, estos acontecimientos constituyen señales de que el escenario político ha comenzado a experimentar cambios respecto de etapas anteriores.

El congresista reconoció, sin embargo, que una transición después de 26 años de régimen no puede producirse de manera inmediata. Como referencia, mencionó otros procesos de transformación política y defendió la estrategia adoptada por Washington frente a la posibilidad de una intervención militar de mayor escala.

En ese sentido, sostuvo que la administración Trump habría optado por evitar el despliegue prolongado de tropas estadounidenses y concentrarse en la presión política, económica e institucional.

Díaz-Balart ve a María Corina Machado como futura presidenta

Al ser consultado sobre un eventual encuentro entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, Díaz-Balart evitó referirse a los detalles de las negociaciones, al considerar que se trata de asuntos que deben manejarse con discreción.

Sin embargo, fue categórico al valorar el futuro político de la líder opositora y cree que podría ser electa presidenta de Venezuela.

"Estoy convencido de que María Corina Machado va a ser la próxima presidenta electa en Venezuela", aseguró.

El congresista la describió como la líder de la mayoría del pueblo venezolano y sostuvo que tendrá un papel fundamental en el futuro del país.

Díaz-Balart también manifestó su confianza en que los presos políticos sean liberados como parte del proceso de transición y sostuvo que el principal riesgo para la continuidad de la estrategia sería un eventual cambio de poder en Washington.

Para el legislador republicano, el desafío inmediato consiste ahora en completar la segunda fase del proceso, modificar las instituciones y crear las condiciones para que la tercera etapa —unas elecciones presidenciales libres— pueda concretarse.

FUENTE: Con información de: Es Noticia Latina/ La Noticia