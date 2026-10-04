EEUU desestima recurso sobre la inmunidad de Maduro al no considerarlo presidente de Venezuela

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

NUEVA YORK.- El Departamento de Estado de Estados Unidos desestimó un recurso que pedía la inmunidad del exdictador Nicolás Maduro, capturado por fuerzas militares el pasado 3 de enero, al considerar que no es jefe de Estado de Venezuela. Tampoco estiman que Cilia Flores, esposa de Maduro, goce de esta prerrogativa.

El abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue el proceso judicial, explicó en redes sociales que la Fiscalía, haciéndose eco del Departamento de Estado, dijo que "no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela o a Flores como primera dama de Venezuela desde el 2019". Esto tras las "fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro en 2018".

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En 2024, Maduro se adjudicó la reelección, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no presenta las actas de votación detalladas. Según las que según las actas presentadas por la oposición, ganó Edmundo González Urrutia.

La Fiscalía considera que los acusados "incurrieron en 'conductas dirigidas a eludir, en lugar de hacer cumplir, la legislación aplicable', incluido el derecho interno venezolano, cuando participaron en los delitos de tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas alegados en la acusación". De allí que "tampoco pueden invocar inmunidad basada en actos oficiales". Los cargos fueron presentados en 2020.

Al 02 de octubre de 2026. Caso Maduro-Flores:



La Fiscalía se opuso a las mociones de desestimación del caso presentadas por Nicolás Maduro y Cilia Flores por inmunidad. En tal sentido, la Fiscalía solicita al juez desechar todos los argumentos formulados por ambos acusados, y… — Nizar El Fakih (@nizarUCAB) October 3, 2026

La Fiscalía emplaza al juez Alvin Hellerstein a desestimar los argumentos formulados por los dos acusados y continuar el proceso judicial en el distrito sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas. Se espera que el juicio inicie el 1 de junio de 2027.

Protección de pruebas

El magistrado Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía, el 22 de septiembre, entregar a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada uno.

Hellerstein indicó que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación". Sin embargo, reconoció que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otros aspectos.

FUENTE: Con información de Europa Press/Nizar El Fakih