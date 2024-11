Opositor venezolano exige investigar protección del régimen a Evo Morales

El jueves 31 de octubre, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista ratificó en el cargo al fiscal general, Tarek William Saab, afín al régimen.

El dirigente Pérez Vivas, también exgobernador del fronterizo estado Táchira, destacó que mientras Nicolás Maduro asiste a su "camarada" Evo Morales, en Venezuela "no hay dinero para los hospitales. Tampoco para pagar salarios y jubilaciones a nuestros trabajadores".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CesarPerezVivas/status/1853433946454855756&partner=&hide_thread=false En nuestro país no hay dinero para los hospitales. Tampoco para pagar salarios y jubilaciones a nuestros trabajadores. Pero si hay para financiar a los camaradas de Maduro. La confesión de Evo Morales reconociendo el financiamiento de PDVSA para su desplazamiento y protección… — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) November 4, 2024

Asimismo, aseguró que la palabra de Nicolás Maduro "no vale ni medio en el mundo, la actitud pendenciera de él y su antecesor aislaron a Venezuela, convirtiéndola en un paria internacional. Su fracaso en los BRICS y el creciente desprecio de sus aliados evidencian la desesperación de la cúpula roja en busca de financiamiento, que nunca encontrarán debido a su corrupción".

Morales agradece a Maduro

El expresidente Evo Morales dijo que Maduro prestó dos vehículos de uso personal para su seguridad, luego de un presunto atentado en el Trópico de Cochabamba el 27 de octubre.

"Si el presidente Maduro no me hubiera prestado los dos carros, no sé qué hubiera sido de la vida de Evo. En otras palabras, el presidente Maduro me salvó la vida”, aseveró.

El exmandatario, actualmente en huelga de hambre, señaló también que "Venezuela, con gobierno de izquierda o de derecha, siempre apoyó a Bolivia, sabe que Bolivia es hija predilecta de Simón Bolívar”.

FUENTE: César Pérez Vivas