El primer ministro interino Benjamin Netanyahu asiste a la reunión parlamentaria del parlamento israelí (Knesset) en Jerusalén el 25 de noviembre de 2026.

JERUSALÉN — El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso este sábado una jefatura de gobierno rotatoria con su principal rival, Gadi Eisenkot, quien asumiría primero el cargo.

Tras las elecciones legislativas de finales de octubre, Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, recibió el encargo de formar gobierno y prometió anunciar en los próximos días su Ejecutivo.

POLÍTICA Partidos de Netanyahu y Eisenkot terminan sin acuerdo para formar gobierno en Israel, sin los árabes

"En vista de la magnitud del peligro existencial y de la posibilidad de que se forme un gobierno sin capacidad para afrontar este peligro, mi responsabilidad como líder me obliga a poner todo a un lado, incluido el principio del partido más votado, y a acceder a que Gadi Eisenkot sea primer ministro primero y que yo sea primer ministro de turno", explicó Netanyahu en una declaración oficial.

Netanyahu defiende que él es el candidato "natural" a primer ministro a pesar de que los partidos afines no lograron la mayoría en las elecciones del pasado 27 de octubre, aunque su partido, Likud, sí fue la formación más votada en el fragmentado Parlamento israelí.

"El Likud que dirijo es el partido más votado del país por un margen de un cuarto de millón de votos más que el partido de Eisenkot. Yo debería ser el líder de un gobierno de unidad o al menos el primero en una rotación", argumentó.

Sin embargo, el presidente israelí, Isaac Herzog, encargó el 8 de noviembre a Gadi Eisenkot la formación de gobierno tras una ronda de contactos en la que se hizo patente que éste contaba con el apoyo de 67 de los 120 diputados de la Knesset o Parlamento israelí frente a los 48 de Netanyahu. El partido Judaísmo Unido de la Tora y sus siete diputados no apoyaron a ninguno de los candidatos.

Plazo para formar Gobierno por vencer

La propuesta llegó un día después de que Eisenkot prometiera anunciar la formación del próximo gobierno antes de la fecha límite oficial del 6 de diciembre, sin recurrir a la opción de una prórroga de 14 días.

Se espera que forme una coalición con partidos opuestos a Netanyahu, aunque su partido, el centrista Yashar, también ha mantenido negociaciones con el Likud, la formación derechista liderada por el primer ministro interino.

Sin embargo, el viernes Eisenkot acusó al Likud de ralentizar las conversaciones de coalición con el objetivo de provocar nuevas elecciones. El Likud es el partido que alcanzó el mayor porcentaje de votos en las pasadas elecciones, pero no lo suficiente para que Netanyahu se mantenga como primer ministro.

La oposición se burla de propuesta

"El Likud (...) no ha estado dispuesto a ceder y, durante dos semanas, se ha negado a presentar una sola propuesta concreta", señaló Eisenkot en un comunicado.

Su amplio bloque político ha enfrentado divisiones sobre si debe aliarse con los partidos ultraortodoxos, con las listas de mayoría árabe o formar un gobierno de unidad con el Likud.

Los adversarios de Netanyahu se burlaron de su propuesta de una jefatura de gobierno rotatoria.

Youssef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, integrada mayoritariamente por árabes y señalada por ser pro-Hamás, escribió que "la mayoría democrática ha decidido: este gobierno ensangrentado y negligente debe irse".

"Ha llegado el momento de cumplir la voluntad compartida de toda la población, judíos y árabes por igual, y desalojar a Netanyahu esta misma semana", agregó el dirigente de esta formación, que previsiblemente apoyará un gobierno de Eisenkot sin incorporarse a él.

Hasta ahora, el partido Yashar de Eisenkot ha alcanzado acuerdos de coalición con los Demócratas, de izquierda, y con el partido derechista Israel Beiteinu.

Juntos suman 36 diputados, muy lejos de los 61 necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento israelí, compuesto por 120 escaños.

Con estas condiciones, ahora espera que el bloque que lidera Eisenkot abra unas "negociaciones genuinas, honestas y aceleradas" con "disposición al compromiso y a las concesiones para instaurar un gobierno de unidad nacional que repela los peligros y garantice la seguridad y el futuro de Israel", dijo Netanyahu.

"Apoyan el terrorismo"

El primer ministro aprovechó para cargar de nuevo contra los partidos árabes con representación en la Knesset, apoyo clave de Eisenkot, cuyos diputados se han salido de la sala durante el himno nacional o han "dado la espalda a veteranos heridos y dado un portazo en las narices a las familias de víctimas". "Elementos hostiles tomarían el país desde dentro sin disparar una sola bala", advirtió antes de acusar a los partidos árabes de "apoyar el terrorismo".

"Quieren dar la nacionalidad israelí a cientos de miles de palestinos que entrarán desde Judea, Samaria, Gaza y los países vecinos con la excusa de una reunificación familiar", ha augurado. Después crearán zonas autónomas árabes en el Neguev y Galilea y el Ejército se retirará de las zonas ocupadas recientemente por seguridad en Gaza, Siria y Líbano, lo que "devolverá a los terroristas a las puertas de nuestras comunidades". Finalmente "se creará un estado palestino bajo patrocinio iraní sobre las ruinas de Israel", ha advertido.

En una de las primeras reacciones el líder del partido BYachad, Naftali Bennett, ha mostrado su cauto optimismo. "Netanyahu ha tomado la decisión correcta al anunciar su disposición a formar un gobierno de unidad que liderará primero Eisenkot", ha declarado.

Por contra, su número dos, Yair Lapid, ha advertido de que se trata de una "estafa transparente" porque Netanyahu es "un timador en serie que ha engañado a todos sus socios y roto todos los acuerdos", ha publicado en redes sociales.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press