Petro revive su "conducta incendiaria" para imponer una consulta "viciada"

El 19 de mayo, los ministros de Interior, de Trabajo y Salud, Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo, respectivamente, radicaron la consulta popular 2.0 con la que ahora, además, pretenden hacer modificaciones en el sistema de salud colombiano.

En opinión de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, el nuevo intento del gobierno de llevar a las urnas electorales sus reformas no es más que otro “show populista y viciado” de Petro, con la manifiesta intención de generar “violencia social en las calles”.

Explica que el nuevo intento está viciado por tres razones claras: La primera, es que fue radicado de manera irregular por Jaramillo, quien no contaba con facultades para asumir esta competencia, pese a las funciones presidenciales que le delegó Petro durante su viaje a China y El Vaticano, mediante los decretos 0506 y 0528 de 2025.

“En esas funciones, no le delegó esta función específica de radicar una nueva consulta popular (establecida en el artículo 104 de la Constitución colombiana). Eso se constituye en un error jurídico”, alega Cabal en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, en medio de la polémica generada por la presunta extralimitación de funciones del ministro, que habría generado una denuncia penal ante la Fiscalía colombiana.

La segunda razón, sería que la consulta ya fue “juzgada” en el Senado el 14 de mayo, cuando fracasó con 49 votos en contra. “Ya el Congreso votó. No puede presentar el mismo texto dos veces al Congreso porque eso va en contravía de la ley”, señala.

Por último, menciona que las preguntas, más bien amplias y ambiguas, que Petro plantea, están contenidas en la Ley 2294 de 2023, conocida Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y en el decreto 4489-2024, derivado de esa misma legislación.

“No tiene sentido. Lo que él (Petro) quiere ya existe, ya está. Unas cosas se están llevando a cabo, otras no, pero ya existen. Entonces, ¿para qué las va a someter a votación? Es un afán protagonista de un tipo psicópata-narcisista como él, con serios problemas mentales”, asevera.

Por este motivo, explica que pasó una propuesta al Senado, que no ha sido votada todavía, para que el mandatario colombiano, exmiembro de la guerrilla M-19, se someta a un examen psiquiátrico y toxicológico.

Violencia social

A juicio de la senadora, el objetivo de Petro es claro: generar violencia social en las calles. De hecho, este ha sido su llamado desde un primer momento, cuando quiso medir el termómetro social convocando a 10 millones de ciudadanos a respaldar la consignación de la consulta popular el 1 de mayo, una cifra irrisoria si se toma en cuenta su escasa popularidad, que no supera el 30%.

“Petro lo que quiere es la violencia social en las calles, apelando al pueblo, al que hoy tiene más pobres que antes de que él entrara, volviendo al argumento de la lucha de clases”, señala.

Para esto, el mandatario colombiano recurre a su “conducta incendiaria”, típica de una “persona pendenciera, enferma, odiadora y promotora del odio”, que siempre “juega” a ser “víctima”, junto a sus seguidores, mientras que a sus detractores o adversarios los “convierten en victimarios”.

“Esta es una formulita que se llama rotulación inversa. La izquierda, sean colectivistas, fascistas, nazis o comunistas, son hijos del mismo vientre que es el socialismo. Siempre va a invertir la realidad, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno”, apunta.

De acuerdo con Cabal, esta conducta, “contraria a la ley”, es una a la que ha estado acostumbrado Petro debido a un “Estado arrodillado”, que “regala impunidad” y le permitió ser alcalde, representante a la Cámara, senador y presidente de la República. “Por un Estado de Derecho que es complaciente con la violencia, tenemos una persona que nunca se corrigió”, precisa.

A su juicio, Petro recurrirá a la violencia social porque ese es el único escenario que controla. “Ya lo hizo una vez. Él gana en anarquía porque sabe jugar con la violencia social (...) Es una persona que en su vida ha creado empresas, en su vida ha pagado impuestos. Ha sido un politiquero, igual que los políticos tradicionales, solo que con un discurso de pobres y ricos, un discurso de justicia social”, asevera.

Sin instituciones ni apoyo

El martes, en un cabildo que celebró con más de tres horas de retraso y en un estado de “contrariedad” en Barranquilla (norte), Petro afirmó que la discusión para que su consulta avance se dará en la “lucha popular”, por lo que apoyará la huelga convocada por las centrales obreras colombiana, así le cueste la destitución.

“Si toca ir a huelga indefinida, el presidente se pondrá al lado del pueblo y si me van a echar por ello estallará la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos”, amenazó.

Ante estas advertencias, Cabal sostiene que los demócratas colombianos continuarán usando “la fuerza de la Constitución y la ley” a través de las instituciones, que hoy mantienen su independencia del Ejecutivo.

“Las instituciones no están con él. Si hay mucho temor en el tema de la capacidad de comprar congresistas, pero ni siquiera eso le alcanzó para comprar la consulta popular, donde se iban a gastar 700,000 millones de pesos. ¡Eso es una barbaridad! Casi 200 millones de dólares para hacer unas preguntas que no son ley, que tendrá que pasar otra vez por el Congreso y que, además, no van a generar empleo”, asevera.

Por el contrario, considera que las reformas que plantea Petro generarán “informalidad” en la nación cafetera, debido a que el 90% del empresariado colombiano son pequeñas y medianas empresas (PYMES). “El tejido empresarial aquí no es grande. Si a usted le ponen más cargas laborales, ¿usted qué hace? Cierra, reduce el tamaño de su empresa o se larga para otro país”, explica, al tiempo que advierte: “Como él no entiende nada, porque él es un mentiroso, enfermo mental, va a llevar al país al caos”.

“Con miedo no nos va a mantener”

No obstante, asegura que desde el Senado preservarán el orden en el país, sin dejarse provocar por la verborrea de Petro y sus acciones: “Con miedo no nos va a mantener toda la vida porque si tenemos que organizarnos, también nos organizamos desde la sociedad civil para defendernos y apoyarnos con la fuerza pública, que hoy está completamente desprotegida por cuenta de Petro”, resalta.

Ante la posibilidad de que Petro intente forzar su reelección, Cabal señala que la hipótesis de generar “tal caos” para que no se celebren las elecciones presidenciales previstas para 2026 se mantiene, aunque no la ve factible debido a la división con sus antiguos aliados, que aunque hoy se califican de “independientes”, actúan como oposición, como es el caso de expresidente César Gaviria (1990-1994), quien afirmó que “desconocerá la autoridad” de Petro como presidente si pasa por encima de la Constitución.

En cuanto a una posible destitución de Petro, considera que el izquierdista “está demandado por indignidad”, pero que el sistema político colombiano ha sido “inoperante” debido a que cuenta con mayoría en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde esos legisladores están “prevaricando”.

Por este motivo, anuncia que la próxima semana interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia en contra de este grupo de representantes que, a su juicio, cometen “delito de dilatar y de no investigar”.

“Veo difícil que Petro se quede porque nosotros tenemos una democracia, disfuncional, con corrupción y con la supervivencia del Estado siempre amenazada por el narcotráfico, la criminalidad y los 800 grupos ilegales, pero que ha permanecido en el tiempo. Y si Petro se quiere quedar, creo que hasta sus mismos de izquierda estarían en contra porque hay quienes tienen aspiraciones”, subraya.

ebritodiariolasamericas.com

@ebritop22