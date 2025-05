"Venezuela está secuestrada, pero el proceso de liberación y reconstrucción está en marcha"

WASHINGTON .-En su primer contacto con los medios tras su rescate en la embajada de Argentina en Caracas, los cinco opositores del equipo de María Corina Machado afirmaron que en Venezuela “no hay línea roja que el régimen de Maduro no haya pasado” en medio de la represión poselectoral.

No obstante, ya se encuentran trabajando en “una transición ordenada por la liberación y reconstrucción” del país.

Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu, Magaly Meda, Omar González y Claudia Macera abordaron la situación en Venezuela, en una conferencia de prensa que fue transmitida por el canal de youtube de Vente Venezuela, organización de la líder María Corina Machado.

Conversaron desde cómo participaron desde la sede diplomática en la organización y supervisión del proceso electoral del 28 de julio de 2024; su refugio bajo asedio de casi un año en la embajada; su rescate y el trabajo político que adelantan con Machado por la democracia del país.

Los dirigentes del equipo de Vente que cumple 13 años de fundada, según dijeron, llegaron a EEUU luego de su rescate en una sorpresiva operación el 6 de mayo, y este viernes fueron recibidos por el secretario de Estado Marco Rubio, a quien manifestaron la importancia de insistir en la lucha democrática.

“En Venezuela no hay línea roja que (el régimen) no haya pasado; el régimen se enfoca a eso; es un país secuestrado. Y eso es parte del mensaje que le decimos no solo al Secretario (Rubio) sino también a las instancias internacionales”, afirmó Urruchurtu, coordinador internacional de Vente, durante su intervención en la conferencia.

Transición en Venezuela

Meda, jefe del comando nacional de campaña, denunció el trato inhumano al que fueron sometidos en la sede diplomática por el régimen de Maduro y responsabilizó directamente al ministro Diosdado Cabello de ser uno de los principales responsables del “terrorismo de Estado”.

Se refirió a la detención de Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de Machado, quien se pudo comunicar hasta que fue secuestrado en la madrugada del viernes, y afirmó que no tienen información sobre su paradero

Durante su intervención, dijo “entender” el trabajo de los partidos políticos de Venezuela pero aseguró que nada está por encima de la libertad de Venezuela. “El proceso de liberación y reconstrucción de Venezuela ya está en marcha”.

“Estamos trabajando en todos los ámbitos, y María Corina Machado trabaja en ese modelo para una transición ordenada; el proceso de liberación de Venezuela requiere que se separen los que no son criminales, den paso adelante y se unan a la reconstrucción de Venezuela, democrática y amplia para todos”, dijo y destacó que “es tiempo de ser firmes”.

“El sistema criminal ya no se puede quedar en el poder, y así deben ser acusados”, aseveró al recordar la detención de 60 personas, entre ellos a “jóvenes por tuitear”

Trabajo de opositores

Villalobos, por su parte, destacó los logros de la oposición en el ámbito electoral, frente a lo que describió como un “régimen policial, represivo”.

Relató que organizaron 600,000 personas, cubrieron todos los centros de votación menos el 1% ,,

“Hicimos un estudio detallado de dónde nos ganaban y desarrollamos esquemas que no solo servirán para Venezuela sino para el resto de América Latina, donde se aplica el mismo poder”

“Ya estamos trabajando en eso y vamos a seguir, sacamos 40 puntos de ventaja, recogimos 81% de actas y a las 48 horas fueron publicadas en internet. Eso fue una población comprometida con salir de un régimen que nos tiene esclavizados, sin tiros les ganamos”, dijo.

FUENTE: Conferencia de prensa Vente Venezuela