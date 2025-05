Rescate orquestado en Washington, un duro golpe al régimen de Maduro

Para el excomisario venezolano Iván Simonovis, investigador criminal y analista de Inteligencia, la extracción de los opositores y la mamá de Machado obedeció a una “operación táctica encubierta”, planificada con “mucha metodología” en un “trabajo de Inteligencia exhaustivo”, que midió “milimétricamente” todas las opciones para evitar enfrentamientos con el régimen.

Según información manejada por Simonovis, la embajada argentina, bajo protección de Brasil desde agosto pasado, tenía al menos ocho alcabalas policiales (puntos de control) en sus adyacencias, además, de la presencia permanente de patrullas y de funcionarios en dos casas aledañas, que fueron tomadas por el régimen y desde donde, incluso, se apostaban francotiradores, de acuerdo con las denuncias de los propios refugiados.

“Ahí se hizo un trabajo de Inteligencia exhaustivo (...) El segundo hombre más importante del gobierno de EEUU (Rubio) fue muy claro en el post que hizo sobre la felicidad de que esas personas ya estaban bajo buen resguardo en los EEUU, felicitando a las personas que participaron en esto y lo deja ver una operación precisa, una operación quirúrgica”, explica el excomisario en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS.

A su juicio, al jefe de la diplomacia estadounidense hablar de una “precisa operación” y agradecer al “personal involucrado” y a los “socios” de Washington, aclara que en la extracción de los opositores de Venezuela participó no solo la administración estadounidense, sino “varios gobiernos”, aunque todos “con una discreción muy grande” para evitar la fuga de información y lograr que la “operación tuviera el éxito que definitivamente tuvo”.

En su experiencia como jefe de una unidad operaciones especiales, en este operativo táctico participaron dos equipos de Inteligencia, uno de análisis, levantamiento de información y planteamiento de estrategias y otro on the field, o de campo, que llevó a cabo el operativo de extracción desde la embajada y residencia de Parisca.

“Esto es algo que tomó por sorpresa a todo el mundo, empezando por el régimen que tiene una narrativa total y absolutamente diferente, tratando de hacer ver que hubo una negociación, cuando obviamente no la hubo”, subraya.

“Milimétricamente planificado”

Que también se haya logrado sacar de Venezuela a la madre de Machado, de acuerdo con Simonovis demuestra que fue una operación “milimétricamente planificada” y realizada, puesto que no se podía extraer a los refugiados sin tomar en cuenta a Parisca, quien hubiera quedado en “alto riesgo” de sufrir represalias de la dictadura.

“Esto obedece a una planificación. Hay mucha gente inteligente involucrada, que definitivamente tomaron en cuenta cada una de las aristas necesarias para evitar o minimizar los riesgos y, sobre todo, rescatar a estas personas de ese secuestro que tenían”, resalta.

El experto en Inteligencia no da por sentado que para esta operación se haya contado con apoyo de funcionarios del régimen, al explicar que existen casos de operaciones de rescate minuciosamente planificadas que permiten la liberación de rehenes sin colaboración de los secuestradores.

Sin embargo, aclara que el personal que participó en el operativo no necesariamente tuvo que ser extranjero, puesto que se puede utilizar personal del país que no pertenezca a la cúpula gobernante. “Tú puedes mandar a gente a hacer trabajo, a tomar fotografía, a hacer cosas que ni siquiera sabe por qué lo está haciendo, pero obedece a un trabajo”, explica.

“Fue algo muy bien, pero muy bien planificado, porque no era fácil sacar a esas personas en las condiciones en que se encontraban, sitiados por el régimen, con una supervisión de horas. Cada cierta hora tenían a alguien que mandaba reportes diciendo que esas personas estaban allí o no estaban y, sin embargo, no lo lograron”, apunta.

Debilidad del régimen

Simonovis, exprisionero político que logró escapar de régimen en 2019 pese a la vigilancia constante que tenía, sostiene que su caso y este son evidencia de que el régimen de Maduro es “vulnerable”, debido a las “grietas” que presenta desde hace varios años.

“Hay grietas, espacios por donde tú sabes que puedes entrar y salir, por donde puedes operar. Mi caso y este caso lo demuestran”, sostiene y asegura que en Venezuela “hay cosas que se están haciendo, que todos desconocemos”.

En su opinión, con esta operación, que fue una “cachetada al régimen” y una forma de mostrar su “incapacidad” ante el mundo, se le da un mensaje claro: “Existen posibilidades ciertas de actuar”. Esto, en vista de que existen equipos de inteligencia Caracas levantando información de diferentes objetivos sin ser detectados, que “estarán a la disposición de que se dé alguna orden política para que puedan actuar”.

En este sentido, estima que la cúpula chavista debe estar “deshojando margaritas”, tratando de encontrar una forma de “minimizar” y hacer “control de daños” de la situación. Especialmente, porque ellos esperaban vender el mensaje de fortaleza con el viaje de Maduro a Rusia, el primero fuera de Venezuela desde su acto de “juramentación” el 10 de enero.

Fortaleza de María Corina

“El régimen no es más que represión y propaganda”, afirma Simonovis. Por eso, continúa, utiliza a su equipo propagandístico para intentar imponer la narrativa de que hubo una negociación, en el marco del canje humanitario propuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque ya ha sido negado por el equipo de Machado y el gobierno de Argentina.

“Si de verdad hubiese existido una negociación, ¿tú crees que ellos no lo van a decir? Hubiesen sido los primeros en decirlo (como en el caso de González Urrutia), pero no lo dijeron. No ha dicho nada en relación con el tema (hasta la tarde del miércoles)”, expresa.

La extracción de los opositores y de Parisca, además, fortalecen el liderazgo de María Corina Machado, en la clandestinidad desde el 28 de julio de 2024 y con un bajo perfil desde su llamado a calle el 9 de enero, que había menguado las esperanzas de los ciudadanos.

Asimismo, ampliaría su margen de maniobra en la lucha democrática que encabeza. “Ella ahora tiene más capacidad para poder transmitir lo que quiera y hacer lo que quiera, sin ser extorsionada con la detención de estas personas”, señala Simonovis.

Al decidir permanecer en el país, pese a los riesgos, Machado también daría un “ejemplo de liderazgo”, que no se había visto en el país en años. “Pudo haber salido, sin embargo, se quedó, salvó a su equipo (clave en el triunfo del 28J) y permanece ahí en la primera línea de combate”, enfatiza el excomisario.