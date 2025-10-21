jueves 23  de  octubre 2025
FENÓMENO NATURAL

Se forma la tormenta tropical Melissa, alerta en el Caribe

Según el último boletín del CNH emitido el martes por la mañana, la tormenta se localizaba a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami, informó este martes por la mañana la formación de la tormenta tropical Melissa, en el Caribe.

Se trata de la decimotercera tormenta con nombre en el Atlántico en lo que va de año.

Aunque por el momento no se prevén impactos importantes en Estados Unidos continental, la trayectoria e intensidad de Melissa presentan cierta incertidumbre para las islas caribeñas y Centroamérica, detalla.

Trayectoria y pronóstico actualizados

Según el último boletín del CNH, emitido el martes por la mañana, la tormenta se localizaba a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de aproximadamente 22,5 km/h.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de alrededor de 80 km/h y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 185 kilómetros desde su centro.

Se espera que, en los próximos días, la tormenta reduzca su velocidad, debido al debilitamiento de las corrientes de dirección, lo que la mantendrá sobre el Caribe. La agencia pronostica un giro gradual hacia el norte y el noroeste.

No obstante, los modelos de trayectoria a largo plazo, conocidos como "modelos de espagueti", muestran múltiples escenarios posibles. Varias proyecciones indican que la tormenta podría pasar sobre Haití, aunque también existe la posibilidad de que se dirija hacia Cuba o incluso gire hacia Centroamérica, manteniendo en alerta a la región.

FUENTE: Redacción

