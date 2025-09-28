domingo 28  de  septiembre 2025
METEOROLOGÍA

España en alerta roja por lluvias y tormenta "potencialmente peligrosa"

Las lluvias torrenciales acumulan hasta 40 litros por hora y existe riesgo de inundaciones en el noreste del país, según autoridades de meteorología

Un hombre camina cerca de coches apilados tras las inundaciones mortales en Sedavi, al sur de Valencia, en el este de España, el 30 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- España, desde el este hasta el sur, se encuentra en “alerta roja y naranja" debido a las fuertes lluvias y a una tormenta que puede tornarse "potencialmente peligrosa" y causar inundaciones de magnitud en varias localidades, informaron autoridades de meteorología del país este domingo.

Según los reportes, las comunidades autónomas Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia, ubicadas en el noreste, están en el máximo alerta, debido a lluvias muy fuertes de hasta 40 litros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta en X.

El organismo también advirtió de una tormenta "potencialmente peligrosa" que impactaría a esas comunidades desde este domingo hasta el martes, con riesgo de inundaciones.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de la Aemet, solicitó a la población de las regiones en riesgo la máxima precaución para evitar graves daños.

Varios países de Europa atraviesan un clima extremo que se prevé generalmente de septiembre a noviembre, pero que en esta ocasión amenaza con causar estragos. En Portugal, varios vuelos fueron cancelados por la tormenta Gabrielle que se dirige con fuerza hacia el suroeste del continente desde Los Azores, se informó.

España en alerta

Aunque el mal tiempo afectaba este domingo a casi toda España, reportes indicaron que las zonas más afectadas están ubicadas en el centro y sur de Huesca, el bajo Aragón, y Tarragona, donde se espera que las acumulaciones de agua de lluvia lleguen hasta 80 litros en solo tres o cuatro horas.

La comunidad de Valencia, particularmente, tomó medidas preventivas como suspensión de clases y cierre de lugares públicos y deportivos, ante el riesgo de inundaciones que podrían aparecer entre mañana lunes y el martes, indicaron agencias.

En otras comunidades españolas las autoridades de meteorología impusieron alerta naranja, mientras que otras como Andalucía, Navarra y La Rioja se mantenían en advertencia amarillo por el riesgo para ciertas actividades, se informó.

Entre octubre y noviembre de 2024, lluvias torrenciales ocasionaron en Valencia terribles inundaciones que dejaron cientos de muertos, desaparecidos y heridos, además de grandes daños materiales.

FUENTE: Con información de Europa Press, Euronees

