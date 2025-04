Régimen de Cuba amplía el límite del valor de los paquetes para enviar a la isla

El régimen de Cuba decidió incrementar en un 150% el límite del valor en aduana de los paquetes, con los que los cubanos residentes en el exterior alivian la miseria de sus familiares en la Isla.

La ampliación, establecida en la Resolución 139/2025 del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, publicada en la Gaceta Oficial de la República, evidencia la incapacidad de las dictadura para solucionar la crónica escasez de comida y artículos de primera necesidad que enfrenta la población, Diario de Cuba.

De acuerdo con el punto tercero de la Resolución, el ministro de Finanzas y Precios autoriza "excepcionalmente y con carácter temporal, hasta el 30 de septiembre de 2025, el incremento del límite del valor en aduana para las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales mediante envíos, de doscientos dólares estadounidenses (200,00 USD) hasta quinientos dólares estadounidenses (500,00 USD)".

Asimismo, se mantiene "la exención del pago del Impuesto Aduanero por los primeros treinta dólares estadounidenses (30,00 USD) del valor o su peso equivalente de tres kilogramos (3,00 kg) del envío, así como la aplicación del exceso de este de la tarifa arancelaria del treinta por ciento (30%)".

La ampliación del límite del valor en aduana de los paquetes enviados desde el exterior se une a la nueva prórroga en la exención de aranceles para la importación de alimentos, productos de aseo, medicamentos, insumos médicos y plantas eléctricas, también hasta el 30 de septiembre del presente año.

El beneficio arancelario se dispuso mediante la mencionada resolución 139 y la 140 del Ministerio de Finanzas y Precios.

La primera establece la exoneración del pago de impuestos en aduana para los alimentos, productos de aseo, medicamentos e insumos médicos. La segunda lo dispone para las plantas eléctricas.

El beneficio arancelario era uno de los reclamos de la campaña #SOSCuba, lanzada en 2021 por activistas cubanos residentes en el exterior, a la que se sumaron figuras internacionales. No fue aprobado hasta julio de 2021, después de las históricas protestas antigubernamentales del 11J.

Al principio abarcaba solo comida y medicamentos. Pero en junio de 2023 se incorporaron insumos médicos asociados al tratamiento de personas encamadas, al igual que las plantas eléctricas, a las que recurren algunos privilegiados en medio de los interminables apagones que impone la crisis eléctrica que afecta a la Isla.

Su falta de soluciones para el agudo desabastecimiento en el que se hunde Cuba, ha obligado al régimen a prorrogar la exención de aranceles varias veces.

A la Aduana General de la República refuerza los controles para evitar que los beneficios sean utilizados con fines de lucro. Mediante esos controles también impide la entrada a Cuba de equipos satelitales de Starlink, que son legales en el resto del mundo y permiten disfrutar de una conexión a internet mucho más rápida y eficiente que la desastrosa que ofrece el monopolio estatal de las telecomunicaciones cubanas, ETECSA. También hacen posible burlar la censura que impone el régimen cubano en internet, con el bloqueo de sitios y medios independientes.

El intento frustrado más reciente de introducir esos equipos en Cuba fue reportado por el vicejefe de la AGR, William Pérez González, en su cuenta de la red social X.

Detecta la #AduanadeCuba equipos satélitales STARLINK ocultos en el interior de 3 televisores como envios por Holguín desde los EEUU. La pericia y preparación de las fuerzas aduaneras frenan la ilegalidad e intento de burlar la seguridad en frontera. Se aplicaron medidas de rigor pic.twitter.com/17nrcfbCii — Wiliam Pérez González (@vicejefeagr) April 27, 2025

"Detecta la #AduanadeCuba equipos satélitales STARLINK ocultos en el interior de tres televisores como envios por Holguín desde los EEUU", informó el funcionario.

"La pericia y preparación de las fuerzas aduaneras frenan la ilegalidad e intento de burlar la seguridad en frontera", se jactó Pérez González antes de añadir que "se aplicaron medidas de rigor".

El Gobierno de Cuba culpa a esos equipos por el mal servicio de ETECSA. El monopolio estatal ha amenazado con "respuesta judicial" y hasta condenas de cárcel a quienes usen equipos que son legales en todo el mundo, pero no en la Isla. No obstante, varios habaneros entrevistados por esta redacción demostraron el nuevo chivo expiatorio del Gobierno no funciona.

Sin embargo, Starlink tiene un usuario mayoritario en Cuba, que es el sistema empresarial tejido en torno a los mercados online con pasarelas de pago desde el extranjero, como señalaron varios dueños de MIPYMES recientemente a Diario de Cuba.

FUENTE: Con información de Martí Noticias