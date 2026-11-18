El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, con la jefa encargada Delcy Rodríguez y el canciller Oliver Blanco en el palacio presidencial de Miraflores, este miércoles 18 de noviembre de 2026, en Caracas

El Secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, durante su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara el 29 de abril de 2026 en Washington, DC.

CARACAS.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realizó este miércoles una visita sorpresiva a Venezuela, donde se reunió con la interina encargada, Delcy Rodríguez, y firmó un nuevo acuerdo de cooperación militar entre ambos países. Posteriormente, el funcionario viajó a Colombia como parte de una gira por Sudamérica.

La reunión en el Palacio de Miraflores marca un nuevo paso en el acercamiento entre Washington y Caracas tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en enero de este año, durante una operación estadounidense que puso fin a su permanencia en el poder.

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Hegseth fue recibido con honores militares en la capital venezolana. Su visita, que no había sido anunciada previamente, constituye el primer desplazamiento al país de un funcionario de tan alto rango de la Administración de Donald Trump desde la caída de Maduro.

Caracas destaca el acercamiento militar con Washington

Durante el encuentro, Rodríguez resaltó la importancia de que ambos gobiernos hayan retomado la cooperación técnico-militar, con el propósito de fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas y hacer frente común a las amenazas regionales.

La gobernante encargada también vinculó el acercamiento con las posibilidades de inversión y destacó el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos, al que calificó de histórico. Asimismo, cuestionó a quienes han criticado ese entendimiento y defendió su contribución al desarrollo energético de ambos países y a la estabilidad del mercado internacional.

Por su parte, Hegseth presentó el nuevo convenio como un avance en la normalización de los vínculos bilaterales y aseguró que la cooperación incluirá entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de las capacidades de defensa.

"Entrenamos juntos, nos asociamos juntos, compartimos nuestra inteligencia y nuestras capacidades de defensa", afirmó el secretario de Defensa.

El funcionario sostuvo que la relación no será "simplemente cosmética" y la consideró necesaria para combatir las redes que calificó de "narcoterroristas", a las que acusó de operar y controlar territorios dentro de Venezuela.

Amenazas contra organizaciones criminales

En su comparecencia posterior, Hegseth recordó la captura de Maduro como "el día de la liberación" y lanzó una advertencia directa contra las organizaciones criminales que son objetivo de la ofensiva estadounidense.

Sus declaraciones se producen en medio de la campaña militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y el este del océano Pacífico contra embarcaciones señaladas de transportar drogas. Las operaciones, iniciadas en septiembre de 2025.

Colombia busca reforzar su cooperación en seguridad

Tras su escala en Caracas, el jefe del Pentágono aterrizó en la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, donde fue recibido con honores militares por su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, y el canciller Omar Bula.

La visita se produce mientras el Gobierno colombiano mantiene una ofensiva militar contra grupos armados y busca reforzar la cooperación con Washington en materia de seguridad.

Mora había confirmado el martes el desplazamiento del funcionario estadounidense y adelantado que ambos gobiernos abordarían nuevas formas de colaboración.

"Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", declaró.

Entre los asuntos previstos figura la entrega a Colombia de un avión militar Hércules C-130, según informó el Gobierno de ese país.

La gira de Hegseth contempla también una visita a Ecuador y, según informaciones de medios estadounidenses, una posible escala en Honduras.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press