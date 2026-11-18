El Secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Markwayne Mullin (izquierda), y el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, testifican durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara en el Edificio de Oficinas Cannon en el Capitolio el 18 de noviembre de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON -- Las autoridades de seguridad de Estados Unidos advirtieron este miércoles de un aumento de la amenaza de atentados letales de Irán, al tiempo que admitieron ciberataques desde el inicio de la guerra a infraestructuras críticas norteamericanas.

En el marco de su intervención ante el Congreso, el director de Inteligencia Nacional (DNI), Jay Clayton, señaló que la amenaza de "planes para perpetrar atentados mortales" por parte de Teherán tanto dentro como fuera de Estados Unidos ha "aumentado sustancialmente".

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Clayton no se refirió en concreto a las informaciones que apuntan a que Irán prepara un ataque contra altos cargos de la Administración estadounidense, pero sus declaraciones llegan cuando crece la preocupación en Estados Unidos por el posible uso de 'bombas sucias' contra su territorio.

El propio Donald Trump se refirió a estas amenazas tras señalar que Irán pagará "un precio como nunca antes ha pagado ningún país" si ataca Washington, al tiempo que apuntó que su Administración se toma muy en serio estas informaciones que provendrían de la inteligencia estadounidense.

"Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos", indicó Trump, quien añadió que espera que la información revelada por CNN sobre planes para este ataque con una bomba de baja carga de material nuclear para aumentar los efectos de una explosión no acabe materializándose.

Ciberataques de Irán

Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, subrayó que las autoridades iraníes han dirigido ciberataques contra "infraestructuras críticas" en el contexto de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

"Desde que comenzó el conflicto con Irán a principios de este año, actores cibernéticos del gobierno iraní y ciberdelincuentes simpatizantes de Irán han atacado redes de infraestructuras críticas de Estados Unidos", señaló ante los congresistas.

Según dijo, "históricamente" los intentos iraníes han tenido "efectos localizados y escasamente perturbadores en instalaciones industriales con medidas de seguridad deficientes", aunque señaló que los sistemas vulnerables pueden sufrir "consecuencias perturbadoras".

Previamente, en esta intervención, la Administración estadounidense descartó que un ciberataque estuviera detrás de los recientes fallos técnicos e interrupciones informáticas que se han producido en entidades financieras, aerolíneas y ciertas agencias gubernamentales, así como en Microsoft.

Las incidencias sufridas en las últimas fechas "no se tratan de ciberataques", indicó Clayton, al tiempo que negó la responsabilidad de cualquier Estado extranjero. "Lo hemos investigado a fondo", afirmó.

Vigilancia electrónica

Mullin alabó el rol y la respuesta ante amenazas de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA), pero señaló, tras decir en junio que el ente debería contratar a 600 funcionarios adicionales, que convendría aumentar su plantilla y que el Congreso permitiera realizar esas contrataciones.

Los dos altos funcionarios defendieron, a su vez, la necesidad de que el Congreso renueve la disposición —la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA)— que permite a Estados Unidos llevar a cabo vigilancia electrónica contra personas que no son ciudadanos estadounidenses y se encuentran fuera del país sin necesidad de una orden judicial individual tradicional.

"Sin la sección 702 de la FISA, pasamos de poder realizar tareas en cuestión de minutos u horas a necesitar días o semanas. Eso representa un peligro para el pueblo estadounidense", explicó Mullin sobre la necesidad de renovar la disposición antes de marzo.

Por su parte, Clayton defendió la disposición como "indispensable" para proteger el país y subrayó que los "adversarios extranjeros son hoy más sofisticados y están más decididos que nunca a causar daño al pueblo estadounidense".

El director de Inteligencia Nacional aseguró, a su vez, que el Gobierno sigue volcado en detectar posibles amenazas procedentes de Irán "tanto fuera como dentro de los Estados Unidos".

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE