El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, con la jefa encargada Delcy Rodríguez y el canciller Oliver Blanco en el palacio presidencial de Miraflores, este miércoles 18 de noviembre de 2026, en Caracas

CARACAS .- El secretario de Defensa de EEUU , Pete Hegseth , anunció un acuerdo militar con Venezuela en distintas áreas, como lo "técnico-militar", para la seguridad regional, este miércoles, tras llegar por sorpresa a Caracas en la primera e histórica visita desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero.

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal y recogidas por los medios.

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Destacó la necesidad de "eliminar y erradicar" todas "las redes narcoterroristas que hoy usurpan territorio venezolano" y de implementar "reformas profundas en los ámbitos de seguridad y defensa".

Señaló que el objetivo es completar "la tarea de eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas".

El alto funcionario militar se reunió con la jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, donde fue recibido por el canciller Oliver Blanco.

En la reunión también participaron el ministro de Defensa, Gustavo González López; el subsecretario adjunto de asuntos de seguridad para América, Joseph Humire, y el encargado de Negocios estadounidense en Caracas, John Barrett.

Rodríguez destacó la importancia de la cooperación con EEUU, especialmente en el reforzamiento de la capacidad de la Fuerza Armada y el apoyo para el equipamiento militar.

"Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes", dijo la presidenta interina, durante la firma del acuerdo.

Acuerdo militar entre EEUU y Venezuela

La visita de Hegseth tiene la finalidad de revisar la agenda de trabajo y la cooperación en el área militar entre los dos países, como parte de la relación reiniciada luego de enero pasado.

"Tenemos la oportunidad de combatir el terrorismo y criminales que afectan a ambos países", dijo el secretario de Guerra estadounidense.

Aunque no se revelaron hasta el momento detalles de la reunión, especialistas no descartaron que la histórica visita tenga relación con la posible instalación de una base militar en territorio venezolano.

El 3 de noviembre pasado se informó que el gobierno de Donald Trump estaba negociando con Venezuela un acuerdo en busca de tener una posible presencia militar en el país suramericano a largo plazo.

#AhoraVPItv | Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, desde Venezuela: "Estamos volviendo a firmar una alianza militar después de muchos años, tenemos la oportunidad de combatir el terrorismo y criminales que afectan a ambos países".https://t.co/pBRdwvXYlZ pic.twitter.com/1ayQjd35CO — VPItv (@VPITV) November 18, 2026

Visita histórica de Hegseth

Hegseth también fue clave en la operación militar que llevó a cabo la extracción de Maduro y de su esposa Cilia Flores con el objetivo de trasladarlos ante la justicia estadounidense para enfrentar cargos por delitos federales como narcotráfico, formulados desde 2021.

Dos días después de esa acción militar, Trump informó que Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros, estarían a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

En fecha reciente, el ministro de la Defensa de Colombia, Jorge Mora López, solicitó la intermediación del gobierno de EEUU para que inste a las autoridades venezolanas a cooperar con la seguridad en la frontera común en la que los grupos guerrilleros ELN y facciones de FARC mantienen el control para el narcotráfico.

FUENTE: Con información de AFP, EFE, The New Tork Times