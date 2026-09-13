Trump revive el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo.

MIAMI ._ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a difundir imágenes de la captura del dictador depuesto venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, en una nueva referencia pública a la operación que puso fin a su permanencia en el poder.

Casi ocho meses después del operativo, Trump publicó en su red social Truth Social imágenes de la acción estadounidense que permitió capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladarlos posteriormente a Estados Unidos.

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La publicación recuperó uno de los episodios más contundentes de la política de Trump hacia Venezuela. El operativo marcó el final del mandato de facto de Maduro al frente del régimen chavista y abrió una nueva etapa en la relación entre Washington y Caracas.

Trump no acompañó la difusión del material con una explicación específica sobre el motivo de volver a mostrar las imágenes. Sin embargo, la publicación vuelve a colocar ante la opinión pública el momento en que el dictador depuesto quedó bajo custodia estadounidense.

Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos

Tras su captura, Maduro fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. La fiscalía estadounidense sostiene que el exgobernante depuesto utilizó el aparato estatal venezolano para facilitar actividades vinculadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Cilia Flores también quedó bajo custodia estadounidense y enfrenta cargos dentro del mismo proceso judicial.

La captura de Maduro representó un punto de inflexión para el régimen chavista y para la política estadounidense hacia Venezuela. Desde entonces, el futuro político del país quedó marcado por el nuevo escenario abierto tras la salida del dictador depuesto y por el proceso judicial que ahora se desarrolla en territorio estadounidense.

https://t.co/a0fQYvZWlo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2026

FUENTE: Con información Redes Sociales