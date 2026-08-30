domingo 30  de  agosto 2026
POLÍTICA

Difunden supuestas fotos de Nicolás Maduro desde una cárcel en Nueva York

Las imágenes muestran a Maduro en un recinto penitenciario y fueron compartidas por miembros del chavismo, aún no existe confirmación independiente sobre su origen

Nicolás Maduro&nbsp; en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026

Nicolás Maduro  en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026

EUROPA PRESS
Por María Graterol

MIAMI.– Las cuentas oficiales en redes sociales del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro difundieron este domingo dos fotografías en las que presuntamente aparece dentro de la prisión estadounidense donde permanece detenido desde enero, mientras enfrenta cargos federales relacionados con narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas.

Las imágenes, que llevan una marca de fecha y hora correspondiente al 25 de junio de 2026, a las 6:05 de la tarde, muestran a Maduro vestido con una sudadera y pantalón deportivo de color gris, ante una pared de bloques de concreto y con expresión sonriente. En una de ellas hace con las manos la señal de la “V”.

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Sin embargo, la autenticidad y las circunstancias en las que fueron tomadas las fotografías no han sido verificadas de manera independiente. Las imágenes fueron difundidas directamente desde las cuentas atribuidas a Maduro y posteriormente replicadas por dirigentes del chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su hijo, Nicolás Maduro Guerra.

Por ahora, no existe una confirmación independiente de las autoridades penitenciarias estadounidenses sobre su origen, fecha exacta o las condiciones en que fueron tomadas.

Un mensaje dirigido a sus familiares

La publicación fue presentada como un mensaje personal del depuesto dictador para sus familiares y simpatizantes en sus redes sociales.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, señala el texto difundido junto a las fotografías.

En otro de los mensajes, atribuidos a Maduro, se afirma que él y su esposa, Cilia Flores, permanecen “firmes” y agradecen las muestras de respaldo recibidas durante su reclusión.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, agrega la publicación.

Las fotografías constituyen una de las primeras imágenes del depuesto dictador venezolano difundidas desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero, durante una operación militar estadounidense. Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Maduro permanece bajo custodia en EEUU

El exgobernante enfrenta en Estados Unidos acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

Su proceso judicial continúa en Nueva York y, según reportes recientes, el juicio está previsto tentativamente para junio de 2027, mientras previamente deberán resolverse otros asuntos legales relacionados con su condición de exjefe de Estado.

La publicación de las fotografías se produjo, además, pocos días después de que Estados Unidos y las autoridades venezolanas anunciaran un nuevo acuerdo relacionado con el sector petrolero.

FUENTE: Con información de EFE/Redes Sociales

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