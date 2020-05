Vecinos recogen detergente vertido en medio de una calle en La Habana

"La gente recogiendo detergente derramado en la calzada de güines san Miguel del Padron ( la cumbre). Luego intercambió comentarios y escribió: "Se botó detergente y los compadres del CDR lo estaban recogiendo para devolverlo".

Posted by Ernesto Pina on Wednesday, May 27, 2020

Una internauta identificada como Gladys Ángela Torna expresó que "lo que hay es que tener con que fregar y un poco para tres meses no alcanza, lástima que no me enteré", en referencia al desabastecimiento de productos higiénicos que sufre el país, donde se han llegado a racionar algunos de estos bienes.

También el sitio de una casa de culto religioso llamada Casa Calvary Habana, ubicada en la calle donde ocurrió el incidente, compartió la imagen con el siguiente texto: "Mi esposa Misleidys Bicet acababa de orar por una providencia de detergente después de haberse acabado todo tras una limpieza general al templo y justo a las puertas de nuestra iglesia Dios envío la providencia".

Una internauta llamada Dania Bistel Smith contestó indignada: "Dios no obra así, deja de ridiculizar a Dios, él es un Dios de orden, no va a mandarte una bendición que tengas que recoger como mendiga o pordiosera, eso lo hace Satanás y en burla".

Otros como Daniel Daniel lo tomaron en broma, comentando: "Necesito que la providencia me conceda carne de res, cerdo, pollo o cualquier otra de mar, para abastecerme".

Ante un comentario que cuestionaba la veracidad de la imagen, la usuaria Aurora Lucía Díaz expresó: "Tristemente es así, y el detergente para decir, es lo menos, hay personas que no tienen ni arroz, mucho menos cárnico, y se pasan el día quizás con un pedazo de pan para que aunque sea se contente el estómago. Es doloroso y uno trata de compartir lo poco que tiene, pero a veces no se puede".

Este tipo de imágenes muestran la gravedad de una crisis que remite al llamado eufemísticamente “Período Especial”, pero esta vez con el agravante de la peligrosa pandemia provocada por el coronavirus, donde la higiene juega un rol esencial.