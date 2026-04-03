Ecuador renueva estado de excepción en nueve provincias

Oficiales de policía montan guardia en el Cementerio Vertical antes del funeral del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, en Quito, el 10 de agosto de 2023.

QUITO.- El gobierno de Ecuador renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para nueve de las 24 provincias debido a una "grave conmoción interna" derivada de la violencia del narcotráfico.

Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha declarado frecuentes estados de excepción en su guerra contra bandas del crimen organizado, que han convertido a esta nación en una de las más violentas de Latinoamérica con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según datos oficiales.

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Ante la inseguridad, en 2024 declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares, lo que ha generado denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.

Mediante un decreto, Noboa extendió el estado de excepción para las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, en las riberas del Pacífico, por donde sale 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Entre las nueve provincias bajo la medida también figura la andina Pichincha, cuya capital es Quito, así como cuatro localidades de otras jurisdicciones donde también se concentra la violencia.

Medidas

El mandatario ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.

El lunes concluyó un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro implementado en una nueva ofensiva contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos.