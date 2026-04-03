domingo 5  de  abril 2026
INSEGURIDAD

Ecuador renueva estado de excepción en nueve provincias

El presidente Daniel Noboa renovó por 60 días la medida en nueve provincias ante la violencia del narcotráfico y la persistente conmoción interna

Oficiales de policía montan guardia en el Cementerio Vertical antes del funeral del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, en Quito, el 10 de agosto de 2023.

Oficiales de policía montan guardia en el Cementerio Vertical antes del funeral del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, en Quito, el 10 de agosto de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- El gobierno de Ecuador renovó por 60 días el estado de excepción decretado en enero para nueve de las 24 provincias debido a una "grave conmoción interna" derivada de la violencia del narcotráfico.

Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa ha declarado frecuentes estados de excepción en su guerra contra bandas del crimen organizado, que han convertido a esta nación en una de las más violentas de Latinoamérica con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según datos oficiales.

Lee además
Trabajadores cargan cocaína incautada en varios operativos de la policía para su incineración en Cayambe, Ecuador.
NARCOTRÁFICO

Ecuador decomisa más de una tonelada de cocaína con destino a Egipto
Previo al toque de queda en Ecuador, militares realizan controles de armas y drogas en Quito el 10 de febrero de 2026, como parte de la lucha contra el crimen paradesmantelar bandas de narcotraficantes con apoyo de EEUU.
CRIMINALIDAD

Ecuador pone fin a 15 días de toque de queda en cuatro regiones con más de un millar de detenidos

Ante la inseguridad, en 2024 declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares, lo que ha generado denuncias de organismos de derechos humanos sobre excesos de la fuerza pública.

Mediante un decreto, Noboa extendió el estado de excepción para las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, en las riberas del Pacífico, por donde sale 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Entre las nueve provincias bajo la medida también figura la andina Pichincha, cuya capital es Quito, así como cuatro localidades de otras jurisdicciones donde también se concentra la violencia.

Medidas

El mandatario ordenó la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, de acuerdo con el decreto.

El lunes concluyó un toque de queda nocturno en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro implementado en una nueva ofensiva contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos.

Temas
Te puede interesar

Ecuador y EEUU firman un acuerdo para fortalecer la cooperación en energía nuclear civil

Acto disruptivo en plena Semana Santa genera indignación en Colombia

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
CASA BLANCA

Guerra contra Irán pone al descubierto a los "aliados" de EEUU

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El padre José Espino (segundo de der. a izq.) se reúne con la comunidad.
ALTRUISMO

Rector de la Ermita de la Caridad lidera misión humanitaria en Cuba

Reykjavik, Islandia.
VIAJES

Reykjavík, capital de Islandia con simplicidad escandinava y energía creativa

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones