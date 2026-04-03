Indulto en Cuba comienza con liberaciones parciales y sin transparencia

LA HABANA.- Una veintena de detenidos fue liberada este viernes en una prisión del este de Cuba, un día después de que el régimen anunciara un indulto masivo a 2.010 reclusos, presentado como un “gesto humanitario” en el marco de la Semana Santa, en medio de tensiones internas y negociaciones con Estados Unidos.

Las excarcelaciones se registraron en la cárcel conocida como La Lima, donde familiares aguardaban la salida de los reclusos. Escenas de abrazos, llanto y expresiones de alivio marcaron el momento. Algunos de los liberados agradecieron públicamente al pontífice y realizaron gestos religiosos al abandonar el recinto penitenciario.

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El anuncio del indulto ocurre en un contexto de presión económica y diplomática sobre el régimen, que recientemente recibió un alivio parcial en el suministro energético tras la autorización de Washington para el ingreso de crudo ruso. En paralelo, la isla enfrenta una persistente crisis marcada por escasez, apagones y descontento social.

Liberaciones con alcance limitado

Aunque el Estado presentó la medida alegado como un "acto humanitario de amplio alcance", hasta el momento no ha divulgado la lista de beneficiarios ni ha precisado los delitos por los cuales fueron condenados los excarcelados.

En este contexto, distintas evaluaciones coinciden en que una parte significativa de los liberados no corresponde a presos políticos, sino a reclusos comunes que cumplían condenas ordinarias y que ya estaban próximos a optar por beneficios penitenciarios, lo que relativiza el impacto político de la decisión.

Marco legal y narrativa oficial

El régimen sostuvo que la medida forma parte del “proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en la ley”, en referencia al artículo 90 de la Constitución. Según el portal oficial Cubadebate, el indulto responde a un análisis que incluyó la conducta de los reclusos, el tiempo cumplido de sus condenas y su estado de salud.

Asimismo, las autoridades señalaron que entre los beneficiados figuran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, personas próximas a cumplir sus penas, así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.

Damián Fariñas, uno de los indultados, dijo que su liberación es "una bendición muy grande" que "llena de felicidad" a su familia. El joven estaba condenado por robo y llevaba detenido un año y ocho meses.

Contexto de cuestionamientos

La decisión se produce en medio de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos que han alertado sobre detenciones arbitrarias y una creciente represión contra manifestaciones antigubernamentales en la isla, incluyendo el encarcelamiento de menores de edad en algunos casos.

En este escenario, el anuncio del indulto ha sido interpretado por analistas y organizaciones civiles como una medida de alcance limitado en términos políticos, en la medida en que no existe claridad sobre la inclusión de detenidos por motivos de disidencia, ni sobre cambios estructurales en el sistema judicial.

Aunque el régimen insiste en el carácter “humanitario y soberano” de la decisión, la falta de transparencia y el contexto en el que se produce mantienen abiertas las interrogantes sobre su verdadero impacto dentro de la situación de derechos humanos en Cuba.

"Delitos de gravedad" -

El indulto descarta a aquellas personas que cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y (...) robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes", según las autoridades cubanas.

El grupo de defensa de los derechos humanos 11J, cuestionó en un comunicado que se haya excluido del indulto a "personas sancionadas por delitos considerados de gravedad".

"Resulta especialmente preocupante la mención de los llamados 'delitos contra la autoridad', que incluyen figuras como atentado, resistencia y desacato, bajo las cuales se han criminalizado de forma reiterada conductas que no implican violencia ni representan una amenaza real", indicó el texto de 11J.

Según esta onegé, Cuba tiene 775 personas detenidas por razones políticas.

FUENTE: Con información de AFP/Diario de Cuba