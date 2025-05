Venezolanos se suman al llamado de abstención de María Corina Machado: "El 28 de julio no se negocia"

"Por eso te pido algo muy simple: este domingo, pa' tu casa. No salgas, no los obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder: tú", expresó Machado en un video publicado en sus redes sociales este miércoles, del cual millones de usuarios se han hecho eco.

"Yo ya voté", "Venezuela desobedece", "Quédate en casa como en la pandemia", "El 25 de mayo no es una elección", "No manches tu dedo de sangre", "El 25 de mayo no se vota" son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales, en rechazo a los comicios regional y legislativo que el régimen insiste en imponer, luego del "fraude" denunciado por la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

"El venezolano no va a salir a votar"

La cúpula gobernante, que decidió permanecer en el poder pese a la abrumadora derrota del 28 de julio, convocó unas elecciones exprés en enero pasado para el 27 de abril, reprogramadas posteriormente para el 25 de mayo, para elegir 569 cargos, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 260 legisladores regionales y 24 gobernadores, entre ellos al de la Guayana Esequiba, territorio que se disputan Venezuela y Guyana desde finales del siglo XIX.

En medio de este escenario, el usuario identificado como Glen Moreno afirmó que el "robo" de las presidenciales ha generado molestia en los ciudadanos, quienes se abstendrán de acudir a las urnas de votación este domingo.

"No tengo la menor duda de que el venezolano no va a salir a votar el 25M. El venezolano está molesto por el robo de las elecciones del 28 de julio, por la represión después del fraude, por la mentira. Estamos pendiente es de còmo comer. Pero vamos a castigar el 25M. ¡NO VAMOS A VOTAR!", aseveró.

Por su parte, el internauta Antony Díaz instó a los venezolanos a imitar la desolación que se vivía en las calles durante la pandemia del COVID-19, cuando el llamado era a permanecer en casa.

"Quédate en casa así como en la pandemia este domingo 25 de mayo. Veamos a los maduristas como esa pandemia que quiere destruir nuestros hogares. Familiares queridos, no nos acerquemos donde ellos están para ir erradicando su mal en Venezuela", expresó.

Deslegitimar al régimen

La participación para el domingo se estima que sea de alrededor de 30%, similar a la de las elecciones parlamentarias del 2005 cuando, en otro escenario, la oposición llamó a la abstención y el chavismo se hizo con la mayoría de las curules con 25,6% de la participación.

Luis Villasana afirmó que el proceso de este 25 de mayo, convocado por el Poder Electoral chavista que a casi 10 meses de las presidenciales no ha publicado los resultados desglosados como establecen las leyes y normas electorales, es una oportunidad para "deslegitimar" al régimen de Maduro.

"¡VALENTÍA, CORAJE Y DETERMINACIÓN! El 25 de mayo no es una elección: es una oportunidad para deslegitimar al régimen y golpear su débil gobernabilidad. ¡El 25M NO! #YoNoObedezco | #YoYaVoté", publicó.

"No es un día de fiesta"

Por su parte, el expreso político Raúl Baduel, hijo del exministro de Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, afirmó que el domingo "Venezuela desobedece" y no acude a la farsa electoral de Maduro y su cúpula.

"Venezuela desobedece y dice NO a una farsa de 'elecciones'. Que nadie salga de sus casas; tu morada es tu bastión de libertad. Prepárate para no salir ese día. No es un día de fiesta, no es un día de la playa, es un día de dar al mundo entero una demostración de rebeldía ciudadana", subrayó.

Otros ciudadanos, además, se sumaron al llamado de "desobediencia ciudadana" en nombre de los asesinados, torturados y presos políticos que aún mantiene el régimen chavista. "Este 25-M no manches tu dedo con sangre. El 28-J no se negocia. El 25-M no se vota", enfatiza un video compartido en redes con la imagen de una mano con el dedo meñique, donde en Venezuela se pone la tinta electoral como muestra de que se ejerció el derecho al voto, con tinta roja, simulando una mancha de sangre.

