María Corina Machado llama a desobediencia: no ir a elecciones hasta que respete el 28J

CARACAS .- María Corina Machado , la líder de la oposición de Venezuela, hizo un llamado a la “desobediencia” para que los venezolanos no participen en las elecciones legislativas y regionales que el régimen de Maduro convocó para el próximo domingo 25 de mayo, porque ya lo hicieron en los comicios de julio de 2024 y sus votos no fueron respetados.

“Por eso te reprimen, porque no le tienes miedo, porque no te la calas más, porque unidos arrasamos. Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no”, dijo a través de su cuenta en X.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) afín a Maduro convocó a las elecciones para escoger 167 diputados a la Asamblea Nacional, así como 24 gobernadores y dos centenares de legisladores de los estados del país, pero infló las cifras de los nominados y tampoco cumple con las obligaciones mínimas que exige la ley.

Además, sigue sin publicar las actas de escrutinio de las presidenciales, en las que resultó favorecido Edmundo González, como presidente electo, a casi un año de su realización.

María Corina Machado señaló que los venezolanos se casaron de ser humillados, luego de que acudieron masivamente a los centros de votación el 28 de julio de 2024 para elegir el cambio, sin que el régimen haya respetado la voluntad popular.

“Ellos quieren verte vencido, pero no. Quieren que te calles, que obedezcas, que bajes la cabeza, pero no. Esa no es Venezuela”, remarcó.

“Yo conozco a mi país, mi gente no se rinde, no olvida, y por las buenas te regala el alma, pero a juro ni pa’ la iglesia. El 28 de julio dijimos no a la mentira, no más abuso, no más humillación. Ese día ganamos porque somos Venezuela, porque tampoco vieron venir esa otra operación”, afirmó.