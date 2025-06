Venezuela: ¿Accidentes o arreglos? El caso de dos aviones siniestrados en el mar Caribe

Ocho años después, el 3 de junio de 2025, el Citation I YV-3217 partió hacia la Isla de Margarita con cinco personas a bordo, incluida presuntamente Ana Karina Tremont Salazar, hija del Mayor General José Luis Tremont Jiménez, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI). También se presume que viajaba su madre, Milagros Salazar.

Al igual que el Learjet, el Citation cayó al mar poco después del despegue, sin emitir señales de auxilio y con restos hallados días después en la costa de La Guaira.

Coincidencias perturbadoras

Elemento Learjet YV-3191 (2017) Citation I YV-3217 (2025) Aeropuerto de salida Maiquetía Maiquetía Minutos de vuelo <10 minutos <10 minutos Impacto Mar Caribe Mar Caribe Pasajeros con nexos políticos Hijo de ministro Familia de General del CODAI Investigación oficial Parcial, sin informe técnico completo Sin informe publicado al 8 de junio Restos recuperados Fragmentos flotando Fuselaje, chalecos y restos humanos

Arreglos bajo la superficie

Ambos incidentes ocurrieron en momentos de tensión dentro del chavismo. En 2017, la purga interna de altos funcionarios era silenciosa pero firme. En 2025, tras múltiples escándalos de corrupción y fracturas dentro del alto mando militar, varios generales enfrentaban investigaciones de contrainteligencia y rumores de conspiración.

La presencia de familiares directos de altos cargos en vuelos discretos, sin protocolos de seguridad pública, sin declaraciones oficiales oportunas, y con demoras en los reportes de rescate, sugiere que algo más profundo se esconde tras la narrativa de accidentes.

Ecos del narcocielo: lo que revelé en El vuelo final: La Reina del Aire

Como oficial de inteligencia retirado y autor del libro El vuelo final: La Reina del Aire, investigué durante años cómo una red de aeronaves registradas en EE.UU., bajo el esquema de Debra Lynn Mercer-Erwin, fue utilizada por el Cartel de los Soles, las FARC, y actores del régimen venezolano para transportar más de 120 toneladas de cocaína al año desde Venezuela hacia Centroamérica y los Estados Unidos.

Durante esa investigación, documenté con evidencia verificable que el espacio aéreo venezolano no solo era vulnerable, sino deliberadamente facilitado por figuras clave del alto mando militar. El CODAI, en conjunto con ciertas ZODI, permitía sobrevuelos irregulares, uso de pistas clandestinas y operaciones aéreas sin fiscalización real. También observé que cuando estos esquemas comenzaban a ser expuestos o comprometidos, testigos, operadores y vuelos asociados desaparecían bajo circunstancias sospechosas.

Falsas banderas y purgas preventivas: ¿quién realmente cae del cielo?

En junio de 2025, mientras avanzaban las investigaciones no oficiales sobre el siniestro del Citation YV-3217, el dirigente chavista Diosdado Cabello anunció en su programa que un segundo supuesto agente de la DEA había sido detenido en Venezuela. Según su versión, este individuo se hacía pasar por miembro de la Policía Nacional Bolivariana y pretendía ejecutar una operación encubierta para incriminar a un mayor de la Aviación Militar en actividades de narcotráfico.

Lo que Cabello no explicó fue por qué un mayor específico habría sido objetivo de semejante entramado, ni qué relación tiene esto con el creciente descontrol de aeronaves civiles y militares en rutas vinculadas al narcotráfico.

Desde mi experiencia y conocimiento directo en operaciones contra el crimen transnacional, esta narrativa tiene un patrón conocido: la “falsa bandera” como herramienta para justificar purgas internas, enviar mensajes de poder y reforzar la percepción de enemigo externo. Cuando las redes internas comienzan a filtrar, cuando los pactos se tensan o las rutas de cocaína fracasan, la respuesta no es siempre legal ni visible: es quirúrgica, represiva, y a menudo mortal.

Este tipo de acusaciones públicas, sin respaldo judicial ni verificación independiente, suelen preceder o encubrir la caída de actores incómodos dentro del propio sistema. ¿Es casualidad que, mientras Cabello denuncia infiltraciones extranjeras, caiga un avión con pasajeros ligados al CODAI, la instancia más sensible en el control aéreo del país? Lo dudo.

Incautaciones récord y narcopánico en las alturas

Durante el mes de mayo de 2025, operaciones de interdicción marítima lideradas por Estados Unidos en el Caribe resultaron en la incautación de más de 8.2 toneladas de cocaína, con un valor estimado superior a $138 millones de dólares. Estas intercepciones —muchas con trayectorias vinculadas directa o indirectamente a rutas aéreas originadas en Venezuela— golpearon financieramente estructuras criminales con protección institucional.

Desde mi experiencia en inteligencia naval, sé que pérdidas de esta magnitud no solo generan pánico operativo, sino también reacomodos violentos y represalias internas. La caída repentina del Citation YV-3217, con pasajeros vinculados a la defensa aeroespacial venezolana, no puede desligarse del momento exacto en que estas operaciones antinarcóticos lograban su mayor impacto del año. Cuando la cocaína no llega, las lealtades se quiebran, y los silencios aéreos se vuelven letales.

Muertes al estilo ruso: patrones que se repiten

Las muertes 'accidentales' de figuras vinculadas al poder no son exclusivas del chavismo. Lo hemos visto claramente en Rusia: oligarcas que caen desde balcones, generales cuyo helicóptero falla sin razón técnica en condiciones perfectas, científicos envenenados sin culpables. En Venezuela, los aviones caen, los radares fallan, y las familias de generales mueren sin que nadie reclame el informe técnico.

Ambos regímenes comparten una fórmula: eliminaciones con apariencia de accidente, sin responsabilidad judicial, y con total control mediático. En ambos casos, los siniestros coinciden con momentos de tensión interna, purgas políticas o grandes pérdidas económicas —como los más de $138 millones en cocaína incautada en el Caribe sólo en mayo.

La muerte deja de ser un accidente cuando el patrón se repite con precisión quirúrgica y silencio institucional. Cuando los acuerdos internos se rompen, el cielo se convierte en el nuevo campo de ejecuciones discretas.

Conclusión

Los siniestros del Learjet YV-3191 y el Citation YV-3217 no son solo tragedias aéreas. Son espejos turbios de una Venezuela donde los vuelos de poder terminan estrellados entre el silencio oficial y la sospecha ciudadana. No es descabellado pensar que detrás de cada impacto hay un mensaje oculto: la lealtad no vuela sola, y la traición no aterriza bien.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).