miércoles 29  de  abril 2026
MODA

Armani pierde facturación pero mejora rentabilidad tras muerte de su fundador

La facturación en 2025 cayó 4,6% a 2.200 millones de euros, pero la rentabilidad bruta aumentó 3% a 152,7 millones de euros, señaló el grupo en un comunicado

El diseñador Giorgio Armani despide el desfile en Milán de su colección masculina otoño-invierno 20-21.&nbsp;

El diseñador Giorgio Armani despide el desfile en Milán de su colección masculina otoño-invierno 20-21. 

AFP

MILÁN.- La facturación del grupo Armani disminuyó en 2025, año del deceso de su fundador Giorgio Armani, pero su rentabilidad aumentó gracias a un mayor porcentaje de ventas en sus propias tiendas, explicó el miércoles la empresa.

La firma dirigida ahora por Giuseppe Marsocci, estrecho colaborador del empresario fallecido en septiembre, se resiente de la caída de ventas generalizada en el sector del lujo.

La facturación en 2025 cayó 4,6% a 2.200 millones de euros (unos 2.575 millones de dólares), pero la rentabilidad bruta aumentó 3% a 152,7 millones de euros, señaló el grupo en un comunicado.

Optimismo

En un año marcado por las turbulencias geopolíticas y "las dificultades probablemente estructurales en el sector de la moda", Armani confirmó "su estabilidad y solidez directiva con una caída moderada de las ventas y una rentabilidad operativa en mejora", celebró.

Esta mayor rentabilidad se debe especialmente al aumento de las ventas directas (+2%), mientras que las ventas por canales indirectos disminuyeron 7%.

Esto refleja "la prudencia razonable de los socios distribuidores en el contexto general del mercado", según Armani, pero "va de la mano de la estrategia de selectividad y calidad de la distribución del grupo".

El sucesor de Giorgio Armani, Marsocci, expresó su optimismo en el futuro de la marca a pesar del "posible cambio estructural en la forma en que los consumidores actuales y potenciales perciben el lujo y la moda".

"Ahora más que nunca, la identidad de la empresa y de la marca se refleja en los principios fundacionales que el señor Armani estableció en su testamento empresarial", es decir, un "modelo de belleza y elegancia discreta y atemporal" y "la idea de una empresa sólida y prudente" que "resultan extremadamente actuales, incluso más pertinentes que nunca", prosiguió el director general.

FUENTE: AFP

Temas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

"¡Más les vale espabilar pronto!", advierte Trump a Irán ante el limbo de las negociaciones
Vista del edificio del Tribunal Supremo de EEUU en Washington DC.
MIGRACIÓN

EEUU: Tribunal Supremo evalúa poder del Gobierno para revocar el amparo migratorio TPS

Un camión con combustible sale de Alligator Alcatraz en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
NUEVO FALLO

Tribunal de apelaciones mantiene abierto Alligator Alcatraz y rechaza revisión ambiental federal

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump