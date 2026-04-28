martes 28  de  abril 2026
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

El exdirector del FBI, James Comey, está acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes el fiscal general en funciones, Todd Blanche

El exdirector del FBI&nbsp; James Comey testifica ante el Senado.

El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos logró que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI James Comey, esta vez por un post de Instagram con un mensaje bastante peligros y muy cuestionado por altos funcionarios y congresista en Washington.

El exdirector del FBI, James Comey, está acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes el fiscal general, Todd Blanche

Lee además
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la conferencia de prensa diaria en la Sala de Conferencias de Prensa.
Violencia

Casa Blanca afirma que "culto al odio de la izquierda" condujo a ataque contra Trump en gala de corresponsales
El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración Trump contra Comey, pero según informó la cadena FoxNews, guarda relación con una publicación de mayo de 2025 que se interpreta como una amenaza contra la vida del presidente Donald J. Trump, a propósito del cuarto intento de asesinato al líder republicano.

La entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la apertura de una investigación contra el exjefe del Buró Federal de Investigaciones por una fotografía de unas conchas en la arena de una playa que formaban la cifra "8647" con el mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

"Él sabía exactamente lo que eso significaba", afirmó Trump. "Significa asesinato, y lo dice claro y fuerte".

La acusación asegura que la referencia "86 47" es una "seria expresión de una intención de hacer daño al presidente de Estados Unidos".

Altos funcionarios de inteligencia y contrainteligencia (activos y retirados), además de congresistas republicanos, interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido a Trump que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga de inteligencia y contrainteligencia, significa "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

Comey, enemigo acérrimo de Trump

En septiembre de 2025, Comey fue imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación que lideró sobre los inventados vínculos y no verificados después de ser emitidos por una fuente acerca de la campaña electoral de 2016 de Trump y la presunta influencia directa de Rusia, algo totalmente falso.

En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó el caso contra el exdirector del FBI, junto al de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también imputada por el DOJ; tras concluir que la fiscal federal escogida por el Presidente para liderar los dos procesos fue designada ilegalmente.

Comey, convertido en enemigo acérrimo del mandatario, ya había advertido que era muy probable que este volviera a intentar procesarlo. "Donald Trump probablemente venga por mí otra vez", afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

James Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2013), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

En ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa", el invento de los demócratas para sacar a Trump del poder, después de ser elegido democráticamente por la mayoría de los estadounidenses en las elecciones del 2016.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

Director del FBI asegura que estarán "listos" para una segunda cena de corresponsales

Desaparición de camionero cubano en ruta hacia Miami activa investigación del FBI

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa
EEUU

Jimmy Kimmel se defiende y niega que chiste sobre Melania Trump incite a la violencia

Fachada del Capitolio en Tallahassee (CORTESÍA)
PRIORIDADES DE DESANTIS

Florida arranca sesión especial con tres frentes: rediseño electoral, regulación de IA y exenciones a vacunas

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
INMIGRANTES

Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
CASA BLANCA

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El rey Carlos III de Gran Bretaña es aplaudido mientras se dirige a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de abril de 2026.
VISITA

Carlos III llama a la "reconciliación y renovación" entre EEUU y el Reino Unido en su discurso ante el Congreso

Te puede interesar

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exdirector del FBI  James Comey testifica ante el Senado.
JUSTICA

Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

EEUU vincula continuidad del asilo al pago de nueva tarifa obligatoria

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para Una noche con Jimmy Kimmel en el hotel Roosevelt en Hollywood el 7 de agosto de 2019. 
Polémica

Regulador ordena revisar licencia de ABC tras "chiste" de Jimmy Kimmel con la eventual viudez de Melania Trump

El Dr. David Morens habla durante una audiencia del Subcomité Selecto de la Cámara sobre la Pandemia de Coronavirus en el Capitolio el 22 de mayo de 2024 en Washington, DC.
Investigación

Departamento de Justicia acusa a exasesor de Fauci de ocultar información sobre orígenes del COVID-19