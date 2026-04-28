Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida del presidente Trump

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos logró que un gran jurado impute por segunda vez al exdirector del FBI James Comey, esta vez por un post de Instagram con un mensaje bastante peligros y muy cuestionado por altos funcionarios y congresista en Washington.

El exdirector del FBI, James Comey, está acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes el fiscal general, Todd Blanche

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Aún no se conocen los cargos específicos presentados por la Administración Trump contra Comey, pero según informó la cadena FoxNews, guarda relación con una publicación de mayo de 2025 que se interpreta como una amenaza contra la vida del presidente Donald J. Trump, a propósito del cuarto intento de asesinato al líder republicano.

La entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la apertura de una investigación contra el exjefe del Buró Federal de Investigaciones por una fotografía de unas conchas en la arena de una playa que formaban la cifra "8647" con el mensaje: "Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

"Él sabía exactamente lo que eso significaba", afirmó Trump. "Significa asesinato, y lo dice claro y fuerte".

La acusación asegura que la referencia "86 47" es una "seria expresión de una intención de hacer daño al presidente de Estados Unidos".

Altos funcionarios de inteligencia y contrainteligencia (activos y retirados), además de congresistas republicanos, interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido a Trump que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga de inteligencia y contrainteligencia, significa "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

Comey, enemigo acérrimo de Trump

En septiembre de 2025, Comey fue imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, en relación con la investigación que lideró sobre los inventados vínculos y no verificados después de ser emitidos por una fuente acerca de la campaña electoral de 2016 de Trump y la presunta influencia directa de Rusia, algo totalmente falso.

En noviembre pasado, un tribunal federal desestimó el caso contra el exdirector del FBI, junto al de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también imputada por el DOJ; tras concluir que la fiscal federal escogida por el Presidente para liderar los dos procesos fue designada ilegalmente.

Comey, convertido en enemigo acérrimo del mandatario, ya había advertido que era muy probable que este volviera a intentar procesarlo. "Donald Trump probablemente venga por mí otra vez", afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

James Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2013), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

En ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa", el invento de los demócratas para sacar a Trump del poder, después de ser elegido democráticamente por la mayoría de los estadounidenses en las elecciones del 2016.

FUENTE: Con información de AFP.