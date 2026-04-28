Juez ordena reanudar casos de residencia permanente a inmigrantes con entrada restringida a EEUU

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens

Un juez federal ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU ( USCIS , por sus siglas en inglés) que reanude el trámite de solicitudes de residencia permanente a 83 inmigrantes de distintos países, sobre los que pesan restricciones para ingresar a territorio estadounidense.

El juez Geroge L Rusell, del estado de Maryland, afirmó en su decisión que USCIS "no tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto" los casos", al considerar que la medida del gobierno de EEUU es ilegal, se informó

La Administración Trump mantiene medidas que bloquean o restringen la entrada legal al país de los personas de 39 países y de aquellas con documentos de la Autoridad Palestina, lo que se suma a nuevas órdenes de revisar solicitudes de Green Card, las cuales no han sido aún divulgadas, a pesar de los anuncios.

Ante esa situación, 83 inmigrantes presentaron una demanda judicial contra la restricción de USCIS a tramitar sus solicitudes de residencia.

La información no precisó los países de origen de estas personas.

Juez favorece a inmigrantes

El juez Rusell en su fallo señaló que el gobierno de Trump no ha explicado por qué decidió pausar los beneficios migratorios para las personas de estos países.

Estas personas han estado en el país "por años, incluso décadas, han mantenido un estatus legal y, en muchos casos, han contribuido sustancialmente a la investigación médica y científica", argumentó.

Organizaciones de derechos humanos, la agencia de la ONU para los refugiados y las oficinas de derechos humanos han condenado los vetos y restricciones de viaje en EEUU que además canceló la revisión de solicitudes de visas de migrante de 75 países del mundo, incluyendo Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia.

Los defensores de derechos humanos alegan que los migrantes y extranjeros tienen derecho al debido proceso.

FUENTE: Con información de EFE