Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete

Estados Unidos analiza este martes la propuesta de emergencia de Teherán, asfixiado con el bloque naval estadounidense.

Ahora es el régimen iraní el que pide abrir el Estrecho de Ormuz. Lo controla EEUU junto a los puertos iraníes para estrangular el régimen de los ayatolás y obligarlos a un acuerdo final.

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EEUU mantiene bloqueadas las exportaciones de petróleo iraní (su rubro de supervivencia) junto a las importaciones de sus insumos.

Aún así hay facciones entre los militares que siguen desafiantes y negándose a cualquier acuerdo con Washington, que además será sumamente dificil de cumplir. Irán jamás ha cumplido ningún acuerdo y el gobierno de EEUU lo sabe perfectamente.

El objetivo principal de EEUU en estos momentos es causar el mayor daño posible al régimen para evitar que siga en su misión de patrocinador del terrorismo mundial y siendo una amenaza diaria para el principal aliado estadounidense que es Israel.

Irán a punto de quedarse sin almacenamiento para el petróleo

La recuperación de Irán, si no hay un cambio radical de gobierno, les tomará más de 12 años, de acuerdo con analistas siendo conservadores y optimistas en sus pronósticos.

Irán se está quedando sin almacenamiento para el petróleo que produce y estará obligado a cerrar los pozos si no cede en un acuerdo. Cerrar esas instalaciones representa un gasto de cientos de miles de millones de dólares y años de inversión.

Las negociaciones de paz entre Washington y Teherán se mantienen gracias al doble bloqueo de EEUU en el Estrecho de Ormuz y sobre los puertos iraníes.

En plena subida de los precios de la energía, Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores de crudo, anunció este martes que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ a partir del 1ro de mayo para proteger su "interés nacional".

Según una fuente próxima al Ministerio de Energía, la medida se tomó porque Abu Dabi -que ya llevaba meses manifestando sus discrepancias en el seno del cartel liderado por Arabia Saudita- no desea verse sometido a cuotas cuando la situación en el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad.

En el terreno hay una tregua en vigor desde hace casi tres semanas y negociaciones en curso.

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para discutir una nueva propuesta iraní.

Según la cadena CNN, Trump dio a entender que es poco probable que acepte, pese a que, según su secretario de Estado Marco Rubio, la oferta "es mejor" de lo que pensaban que propondrían.

El plan propuesto contemplaría que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos iraníes, sin dejar de proseguir negociaciones más amplias, incluyendo el programa nuclear militar iraní, según la plataforma Axios.

El presidente Trump dijo en su red Truth Social que los iraníes habían reclamado que el estrecho se reabra "lo antes posible", porque se encuentran al borde del colapso.

El estrecho de Ormuz no es de Irán

El Parlamento iraní prepara una ley que prevé poner el estrecho de Ormuz bajo la autoridad de las fuerzas armadas.

Según ese texto, los buques israelíes tendrán prohibido pasar por allí y los peajes deberán pagarse en riales iraníes.

"No podemos tolerar que los iraníes intenten instaurar un sistema en el que ellos decidan quién puede utilizar una vía marítima internacional y cuánto hay que pagarles por usarla", replicó Rubio en Fox News.

También insistió en que quieren asegurarse "de que cualquier trato que se haga, cualquier acuerdo que se alcance, sea uno que les impida definitivamente lanzarse a por un arma nuclear".

En tiempos de paz, una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas transita por el estrecho de Ormuz.

Para el gabinete de análisis estadounidense Doufan, Irán "piensa que el aumento de los precios del petróleo y la escasez inminente y mundial de subproductos petroleros" presionará a Trump "para que acepte una solución al conflicto alejada de su demanda de una 'capitulación incondicional'".

EEUU apuesta a que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes empuje al régimen "a aceptar las exigencias de Estados Unidos".

Washington hizo su trabajo

Irán está desmantelado. El resto es la parte del plan de EEUU de que el régimen islámico claudique definitivamente y no vuelva a ser el eje desestabilizador en el Medio Oriente.

En el frente libanés, Israel, que combate al moviminto proiraní Hezbolá, ordenó nuevas evacuaciones en varios pueblos del sur, una zona que bombardeó más tarde, según la agencia de prensa oficial libanesa NNA.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, recalcó no obstante que su país "no tiene ambiciones territoriales en Líbano".

Poco después de que un alto al fuego con el movimiento islamista entrara en vigor el 17 de abril, Israel declaró la existencia de una "línea amarilla", una franja de territorio libanés de unos 10 km de profundidad a lo largo de la frontera con Israel. En esa zona es donde están operando las tropas israelíes.

Pese a la tregua, Hezbolá volvió a atacar a Israel que respondió con nueva ofensiva tras la violación del grupo terrorista.

FUENTE: Con información de AFP.