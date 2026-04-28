martes 28  de  abril 2026
Nuevo revés

Demócratas en el Senado fracasan en su intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

La iniciativa para boicotear las posibles acciones de fuerza sobre Cuba ordenadas desde el ejecutivo, fue frenada por los republicanos quienes votaron en bloque

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.

El líder de la minoría en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, es entrevistado por los periodistas.

AFP / Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Los demócratas del Senado de Estados Unidos fracasaron este martes en un nuevo intento por limitar la autoridad del presidente, Donald Trump, para usar la fuerza militar sobre Cuba.

Con una votación de 47 votos a favor y 51 en contra, la iniciativa para controlar las posibles acciones de fuerza sobre La Habana ordenadas desde el ejecutivo, fue frenada por los republicanos quienes votaron en bloque.

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Sin embargo, los republicanos Susan Collins, de Maine, y Rand Paul, de Kentucky, se unieron a la iniciativa demócrata en la votación acontecida esta tarde.

Revés tras revés para los demócratas

El intento fallido sobre Cuba se une a una serie de fallos en el Senado para controlar las acciones militares de Trump como las cinco votaciones para que el mandatario no pueda ordenar más ataques sobre Irán o intentos por frenar al republicano previo a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Antes de la votación, el senador demócrata Chuck Schumer dijo que "los republicanos deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más, como debieron haber hecho con la guerra de Trump en Irán".

Por su parte, los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el designado del castrismo Miguel Díaz-Canel.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

Después de Irán, Cuba

El presidente Trump afirmó que "muy pronto" habrá "un nuevo amanecer para Cuba" y ha asegurado que después que concluya el conflicto bélico en Irán, el próximo paso será en Cuba.

"Contamos con muchísimos y extraordinarios cubanoamericanos —no creo que haya muchos en este público, la verdad—; pero si van a Miami, allí tenemos gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas con brutalidad, cuyas familias fueron asesinadas y víctimas de atrocidades; y ahora, observen lo que sucederá bajo esta nueva etapa", dijo.

En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, recalcó la necesidad del cambio de régimen en la Isla y de su sistema de gobierno para volver a apoyar al país.

Cuba confirmó que "recientemente" mantuvo conversaciones en La Habana con funcionarios de Estados Unidos.

"Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", aseguró Alejandro García, director de asuntos bilaterales Cuba-Estados Unidos de la cancillería, al periódico comunista Granma.

FUENTE: Con información de EFE

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