NATURALEZA

Así se vio el eclipse solar en Europa

La sombra de la Luna cubrió vastas regiones de Europa y Rusia durante el eclipse solar, dejando a su paso comentarios de asombro.

El sol se pone durante un eclipse solar parcial en la aldea de Rashinc, en el municipio de Shtime, al sur de Kosovo Foto 1/11

El sol se pone durante un eclipse solar parcial en la aldea de Rashinc', en el municipio de Shtime, al sur de Kosovo

 Por AFP
Los asistentes observan con gafas especiales para eclipses solares cómo la luna pasa completamente por encima del horizonte solar durante un eclipse solar parcial en la playa de Niza, en el sureste de Francia Foto 2/11

Los asistentes observan con gafas especiales para eclipses solares cómo la luna pasa completamente por encima del horizonte solar durante un eclipse solar parcial en la playa de Niza, en el sureste de Francia

 Por AFP
La Luna cubrió el Sol en los momentos posteriores a la totalidad del eclipse solar, tal como se vio desde Lodoso, provincia de Burgos, España Foto 3/11

La Luna cubrió el Sol en los momentos posteriores a la totalidad del eclipse solar, tal como se vio desde Lodoso, provincia de Burgos, España

 Por AFP
El 12 de agosto de 2026 se observó un eclipse solar parcial en la playa de Soliman, en la provincia tunecina de Nabeul. Foto 4/11

El 12 de agosto de 2026 se observó un eclipse solar parcial en la playa de Soliman, en la provincia tunecina de Nabeul.

 Por afp
El 12 de agosto de 2026, millones de personas observarán el eclipse solar total desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca Foto 5/11

El 12 de agosto de 2026, millones de personas observarán el eclipse solar total desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca

 Por AFP
La corona solar resplandece mientras la Luna bloquea completamente el Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, tal como se observa desde la playa de Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026. Foto 6/11

La corona solar resplandece mientras la Luna bloquea completamente el Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, tal como se observa desde la playa de Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026.

 Por AFP
Esta imagen, facilitada por la NASA, muestra un eclipse solar total desde San Millán de los Caballeros, España, el 12 de agosto de 2026. Foto 7/11

Esta imagen, facilitada por la NASA, muestra un eclipse solar total desde San Millán de los Caballeros, España, el 12 de agosto de 2026.

 Por AFP
La luna pasa por el horizonte del sol durante un eclipse solar parcial en Rennes, al oeste de Francia, el 12 de agosto de 2026. Foto 8/11

La luna pasa por el horizonte del sol durante un eclipse solar parcial en Rennes, al oeste de Francia, el 12 de agosto de 2026.

 Por AFP
Dos mujeres observan el eclipse solar total desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026. Foto 9/11

Dos mujeres observan el eclipse solar total desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026.

 Por AFP
El 12 de agosto de 2026, varias personas observaron un eclipse solar parcial en el pico Chasseral, cerca de Nods, Suiza Foto 10/11

El 12 de agosto de 2026, varias personas observaron un eclipse solar parcial en el pico Chasseral, cerca de Nods, Suiza

 Por AFP
El 12 de agosto de 2026, millones de personas observaron el eclipse solar parcial en el parque paisajístico Halde Hoheward, en Herten, al oeste de Alemania. Foto 11/11

El 12 de agosto de 2026, millones de personas observaron el eclipse solar parcial en el parque paisajístico Halde Hoheward, en Herten, al oeste de Alemania.

 Por AFP

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Temas

Deja tu comentario

Te puede interesar

Agentes federales se enfrentan a las agresiones de manifestantes anti-ICE en el edificio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en Portland, Oregón.
MIGRACIÓN

ICE planea adquirir guantes que emitan descargas eléctricas a personas que ofrecen resistencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto del dictador Raúl Castro, durante un evento en el cementerio de Colón, en La Habana (Cuba).
Crimen organizado

Vinculan a nieto de Raúl Castro con mafia de tráfico de migrantes en México; La Habana dice "es calumnia"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El sol se pone durante un eclipse solar parcial en la aldea de Rashinc, en el municipio de Shtime, al sur de Kosovo
NATURALEZA

Así se vio el eclipse solar en Europa
El fundador y jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió que la red social que dirige recibió presiones.
DEMANDA

Entre dudas y sospechas, comienza juicio federal contra Meta

Por Leonardo Morales
Una mujer transita por uno de los pasillos de un supermercado en EEUU.
economía

La inflación en EEUU se modera a 3,4% en julio

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas