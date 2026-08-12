Así se vio el eclipse solar en Europa

En medio del atardecer se hizo la noche. Un eclipse solar sumi\u00f3 este mi\u00e9rcoles en la oscuridad desde los confines del \u00c1rtico ruso hasta las islas mediterr\u00e1neas de Espa\u00f1a, en un inusual fen\u00f3meno astron\u00f3mico seguido con entusiasmo por millones de europeos. \\"Casi me pongo a llorar, me ha subido un escalofr\u00edo por el cuerpo, era precioso\\", dijo Alejandro Cuesta, un investigador cient\u00edfico de 30 a\u00f1os en la ciudad espa\u00f1ola de Tarragona. \\"Se ve\u00edan las manchas solares que sal\u00edan rojizas... Lo mejor de mi vida que yo haya visto\\", dijo el hombre que lo presenci\u00f3 con su madre. Poco antes de las 17H00 GMT, la alineaci\u00f3n perfecta entre la Luna y el Sol proyect\u00f3 en el extremo norte de Rusia una enorme sombra, que se desplaz\u00f3 sobre Groenlandia, Islandia y Espa\u00f1a hasta desaparecer en el Mediterr\u00e1neo una hora y media despu\u00e9s. En las afueras de Madrid, en Colmenar Viejo, cuando la Luna cubri\u00f3 completamente el Sol y solo dejaba ver su flameante corona, el ambiente refresc\u00f3 y la luz se hizo m\u00e1s tenue.