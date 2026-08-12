La inflación en EEUU se modera a 3,4% en julio

Una mujer transita por uno de los pasillos de un supermercado en EEUU.

El incremento de los precios al consumo se moderó en julio en Estados Unidos, a 3,4% en 12 meses, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, se ubicó en el 2,5% anual en julio, de acuerdo con el informe oficial.

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El dato estuvo en correspondencia con las expectativas del mercado, en un contexto de caída de precios de la gasolina por el cese temporal de hostilidades en Medio Oriente entre junio y principios de julio, antes de que se recrudeciera el conflicto.

Los analistas esperaban precisamente un dato de 3,4% de inflación a 12 meses, según el consenso reunido por MarketWatch.

En la medición mes a mes, los precios aumentaron apenas un 0,1%, también como preveían los analistas. El dato se explica principalmente por un aumento en los precios de los servicios de salud.

Inflación bajo control

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, celebró en X los datos de inflación, y consideró que es "la prueba de que la política económica del presidente Trump funciona".

"A pesar de las perturbaciones a causa de Irán, la inflación subyacente está cerca del objetivo de la Fed", añadió.

La noticia debería tranquilizar a los mercados, dado que la Reserva Federal estadounidense (Fed) había optado por ganar tiempo en su última reunión, a finales de julio, al mantener sus tasas sin cambios.

La mayoría de los miembros de su comité de política monetaria (FOMC) consideraron entonces que el actual pico de inflación era transitorio, y mantuvieron el mismo rango referencial de tasa de interés.

La Fed prefiere basar sus decisiones en el índice PCE, otra medida de inflación, para determinar su política monetaria.

Después de la peor inflación en 50 años creada por el gobierno de Joe Biden con sus fallidas políticas económicas, el Banco Central no ha podido cumplir su meta inflacionarias desde los últimos cinco años.

El objetivo parecía posible a inicios de 2025, pero la situación cambió por el impacto inicial de la política arancelaria del presidente Donald J. Trump y luego por la necesaria guerra contra el régimen de Irán que que estaba a punto de lograr fabricar 11 bombas nucleares, además de la masacre de más de 50 muertos en manifestaciones masivas en todo el país por la crítica situación económica.

Volatilidad de los precios del petróleo

La inflación se mantuvo limitada al 2,7% antes de comenzar la ofensiva conjunta entre EEUU e Israel, el 28 de febrero, y el posterior cierre del Estrecho de Ormuz que hizo disparar los precios del crudo. En correspondencia, el nivel inflacionario subió hasta el 3,8% en mayo.

La solidez estadística del mercado laboral estadounidense llevó a la Fed a esperar para hacer cualquier movimiento, al estimar que la tasa de desempleo, todavía baja, le otorgaba margen para determinar sus futuras acciones.

Varios miembros del FOMC han considerado en las últimas semanas que la solidez del mercado laboral ofrecía a la Fed la oportunidad de aumentar sus tipos de interés para luchar con mayor eficacia contra la inflación; tres de ellos incluso votaron en ese sentido en la última reunión.

Tasas altas encarecen el crédito y por lo tanto frenan el consumo y la inversión, y enfrían así la economía y la presión sobre los precios.

"Los datos de inflación junto con los del mercado laboral deberían proporcionar a la Fed una base sólida para mantener su política (monetaria) sin cambios el próximo mes", estimó en una nota el economista jefe de Pantheon Macroeconomics, Samuel Tombs.

Más del 60% de los analistas esperan que las tasas de la Fed se mantengan sin cambios en su reunión de mediados de septiembre, según la herramienta de seguimiento FedWatch.

FUENTE: Con información de AFP.