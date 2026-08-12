Entre dudas y sospechas, comienza juicio federal contra Meta

El fundador y jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió que la red social que dirige recibió presiones.

En un juicio que llama la atención y genera dudas, Meta, casa matriz de Fcebook, Instagram y Threads, se enfrenta desde este miércoles a una coalición de fiscales de cuatro estados, que busca demostrar ante la Justicia que Instagram y Facebook fueron diseñados "deliberadamente" para generar adicción en menores.

Pero lo llamativo es que la agresiva campaña ante la justicia contra Meta ocurre después de que Mark Zuckerberg se alineara con el gobierno del presidente Donald J. Trump y participara en la ceremonia de ascensión presidencial.

Meta, además, ha prometido fuertes inversiones en EEUU para respaldar la política de America First de la administración Trump.

Ahora, los fiscales piden hasta 1,4 billones de dólares en sanciones, cuando hace apenas días la empresa acaba de superar los 1,5 billones en capitalización bursátil.

Fiscales buscan decapitar a Meta

De concretarse esa cifra por sanciones, sería la decapitación de Meta. Jamás en la historia se había hecho una petición similar de esta magnitud de dinero contra alguna empresa, lo que siembra un cúmulo de dudas sobre el supuesto trasfondo político que existe detrás de este juicio.

Después de que la Justicia fuera utilizada como una arma política contra el entonces expresidente Trump, resulta en extremo sospechosa esta demanda, en especial después de que en 2025 Zuckerberg confirmara que recibió presiones directas del gobierno de Joe Biden y del FBI para censurar publicaciones de conservadores y aliados del presidente Trump, además de temas sensibles como las llamadas vacunas y los que se oponían a las medidas dictadas por el ahora cuestionado ante el Congreso, Anthony Fauci, por sus mentiras y encubrimiento de estudios cientíticos sobre las graves secuelas del experimento contra el COVID-19.

El Comité de Seguridad y Asuntos Gubernamentales del Senado declaró en desacato a Fauci el 5 de agosto por negarse a responder todas las preguntas que hicieron los miembros del Comité.

Aunque no es la primera demanda que busca responsabilizar a una empresa de redes sociales por su impacto en la salud mental y la seguridad, esta podría convertirse en una de las más trascendentales. Sin embargo, detrás podría existir intereses de presunta venganza contra

Selección del jurado

Este miércoles estará dedicado a la selección del jurado en el tribunal federal de Oakland, cerca de San Francisco.

Las audiencias comenzarán el 18 de agosto y se desarrollarán durante seis semanas, hasta finales de septiembre. El veredicto se conocerá probablemente a principios de octubre.

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey arremeterán contra la empresa con sede en Menlo Park en nombre de una treintena de Estados que iniciaron acciones legales en 2023.

Exigen importantes modificaciones y restricciones en el funcionamiento de Instagram y Facebook para los menores, así como hasta 1,4 billones de dólares en sanciones, una cifra cercana a la capitalización bursátil de Meta, que superó los 1,5 billones de dólares el viernes.

El director ejecutivo y fundador de Meta, Mark Zuckerberg, figura entre los testigos estrella que la acusación planea llamar al estrado. También declaró hace seis meses en otro caso celebrado en un tribunal de Los Ángeles.

Meta ya fue condenada dos veces este año: primero a pagar 6 millones de dólares, solidariamente con YouTube, a una adolescente de Los Ángeles; y después a 1.000 millones de dólares en multas y reparaciones en el estado de Nuevo México.

FUENTE: Con información de AFP.