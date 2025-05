¿Amenaza o herramienta? El impacto emocional de la IA en los trabajadores

María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right.

La revolución tecnológica liderada por la inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos. Sin embargo, este avance no llega libre de tensión emocional. Según “Working Through Change” (2024), un informe global del Grupo Adecco, el 46% de los trabajadores afirma que la IA les hace más productivos, aunque un número significativo también reporta inquietudes relacionadas con la presión de adaptarse y la incertidumbre laboral.

La Fundación Vacation is a Human Right (VIAHR) observa con atención este fenómeno. El problema no es la IA, sino la manera en que se implementa sin considerar el ritmo humano. Muchas empresas introducen nuevas herramientas sin acompañamiento emocional, formación progresiva ni espacios para expresar las emociones que surgen en estos cambios.

Un nuevo tipo de presión

El informe de Adecco revela que la IA está siendo percibida de forma dual: como facilitadora del trabajo cuando se aplica bien y como fuente de estrés si se impone sin una cultura de bienestar.

Lo hemos dicho en múltiples espacios: el burnout no nace solo del exceso de tareas, sino también de la falta de claridad, reconocimiento y humanidad en los procesos.

IA y bienestar: ¿pueden convivir? Sí, pueden. Pero es necesario que las organizaciones:

-Comuniquen con transparencia cómo afectará la IA al rol de cada persona.

-Proporcionen acompañamiento emocional y psicológico.

-Promuevan pausas reales y saludables en jornadas mediadas por tecnología.

-Usen la IA como herramienta de alivio y no de vigilancia o sobrecarga.

La tecnología avanza. El cambio es inevitable. Pero lo que no puede quedar atrás es la salud mental de quienes sostienen las empresas. Debemos seguir impulsando una cultura laboral donde el descanso, la empatía y el sentido humano no sean una excepción, sino parte de la estrategia. Porque, incluso en un mundo digital, tomarse una pausa sigue siendo un acto profundamente humano.

* María Méndez es presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR). Ha trabajado con figuras y eventos internacionales como Beyonce, Frank Ocean, Joe Thomas, The Mavericks, Raul Di Blasio, Benicio del Toro y la SuperBowl. https://viahr.org