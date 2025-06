Experta advierte que las bolsas reutilizables pueden contaminar tu comida

"Las bolsas reusables están contaminando tu comida ", asegura la profesional. Y no es una exageración. Según explica, muchos de estos productos, aunque ecológicos, pueden convertirse en un auténtico criadero de bacterias peligrosas si no se higienizan adecuadamente.

Entorno para salmonella o listeria

Tal y como apunta Zapién, las bolsas reutilizables, ya sean de tela o plástico, pueden albergar durante días -incluso semanas- microorganismos como bacterias, levaduras u hongos. Entre ellas, dos de las más preocupantes: Salmonella y Listeria, conocidas por su capacidad para provocar intoxicaciones alimentarias graves.

Esto ocurre porque solemos usar las bolsas para cargar carne cruda, frutas, verduras o alimentos ya cocinados sin distinción, y muchas veces las guardamos sucias o húmedas. En esas condiciones, sobre todo si se quedan olvidadas en el maletero del coche, la proliferación bacteriana se dispara.

Usarlas bien

Lejos de demonizar el uso de bolsas reutilizables, la ingeniera propone una serie de recomendaciones prácticas para seguir utilizándolas con seguridad:

Usa bolsas separadas para carne cruda, frutas y verduras, y alimentos listos para comer.

No las mezcles con otros objetos, como zapatos, ropa sucia o materiales del gimnasio.

Evita dejarlas en el suelo o superficies sucias antes de cargar alimentos.

Lávalas con frecuencia usando agua caliente y detergente, al menos una vez por semana o inmediatamente si ha habido derrames de líquidos o restos de carne.

Cómo y cuándo lavar tus bolsas

El consejo de Zapién es claro: si usas tus bolsas a menudo, lávalas al menos una vez por semana. Y si han estado en contacto con líquidos o suciedad, hazlo de inmediato. Es recomendable secarlas completamente antes de guardarlas, para evitar humedad que favorezca la proliferación microbiana.

Además, conviene guardar las bolsas en un lugar seco y limpio para evitar la proliferación de bacterias. El objetivo es romper el ciclo de contaminación cruzada, un fenómeno que Mariana Zapién respalda con referencias científicas en la descripción de su vídeo. Entre ellas, destaca un estudio de Food Protection Trends (Williams et al., 2011) que ya alertaba sobre la capacidad de las bolsas reutilizables para transferir microorganismos entre alimentos si no se lavan correctamente.

También cita un informe reciente de la Virginia Cooperative Extension (Etaka et al., 2024), que ofrece recomendaciones concretas para minimizar riesgos sin renunciar a hábitos sostenibles. A esto se suman los trabajos de Kasza et al. (2022) y Carrasco et al. (2012), que analizan cómo algunas prácticas bienintencionadas en materia de sostenibilidad pueden poner en peligro la seguridad alimentaria.

