Protestas en Miami-Dade tras expulsión de activistas que denunciaban cooperación con ICE

Confusión genera enfado en Miami-Dade

Aunque el acuerdo en cuestión no se relacionaba con un convenio de cooperación más amplio como el programa 287(g), muchos asistentes creyeron que ese sería el tema discutido, lo que generó confusión y tensión en la sala.

El presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, informó que el punto había sido diferido indefinidamente a solicitud del comisionado del Distrito 1, Oliver Gilbert.

Rodríguez explicó que si se abría la audiencia pública ese día, los ciudadanos no podrían volver a intervenir si el asunto regresaba en el futuro, ya que cada punto de agenda permite una única audiencia pública.

Esa advertencia fue interpretada por parte del público como una limitación a su derecho a expresarse. Una de las presentes, identificada como Camila Ramos, fue sacada a rastras del recinto mientras algunos de los asistentes coreaban "¡déjenla hablar!". La sesión fue suspendida temporalmente para restablecer el orden.

Rodríguez reiteró varias veces el procedimiento: “Si se abre la audiencia pública de este asunto que ha sido diferido, cuando vuelva al pleno no se le dará la palabra al público”. La comisionada del Distrito 2, Marlene Bastien, intervino para aclarar que no se trataba de censura, sino de una cuestión de procedimiento. “Queremos que hablen”, insistió, “pero si lo hacen hoy, sobre un tema que no se va a tratar, ya no podrán hacerlo cuando el tema regrese”.

Una solución intermedia

Para no dejar sin opciones a quienes se habían presentado en el pleno para manifestar su opinión, el presidente Rodriguez dispuso un equipo de abogados fuera de la sala para recoger inquietudes, responder preguntas y así garantizar el derecho a intervenir en el futuro.

Finalmente, se abrió la audiencia pública. Ninguno de los participantes abordó el acuerdo técnico que estaba incluido en la agenda, todos aprovecharon la ocasión para criticar la cooperación del condado con ICE y el uso del programa 287(g), manifestando su rechazo a las redadas migratorias.

En este contexto, organizaciones comunitarias y defensores de los inmigrantes convocaron a una conferencia de prensa el viernes 27 de junio a las 11:00 a.m. frente al Centro de Gobierno del Condado de Miami-Dade, para denunciar lo que calificaron como “vergonzosos” los acontecimientos ocurridos durante la sesión de la Comisión.

[email protected]