Actrices y directora de "Love Lies Bleeding" habla sobre la película

“Quería hacer algo divertido, sudoroso y violento”, dijo Glass en una entrevista con The Associated Press.

Hacer películas puede ser un negocio reacio al riesgo, pero Glass y sus colaboradoras no lo son. Ambientada en el oeste estadounidense en la década de 1980, Stewart interpreta a Lou, una introvertida gerente de gimnasio e hija de un estafador local (Ed Harris) que se ve arrastrada por el sueño febril de un nuevo amor con una aspirante a fisiculturista, Jackie (Katy O’Brian), que está de paso por la ciudad.

“Me encantó que se sintiera un poco como mitología, como un cómic, un regreso a los años 80”, dijo Stewart. “No puedo terminar ninguna de estas frases, pero la película es buena”.

”(Rose) hizo que esta experiencia audaz, singular y única fuera personal para nosotras y nos permitió ser nosotras mismas y simplemente recorrer todo lo suyo”, agregó Stewart. “Es muy divertido trabajar con personas que son como pájaros cucú, pero que también están muy determinadas”.

Glass, Stewart y O’Brian hablaron con The Associated Press en una conversación llena de improperios y ligeramente clasificada para adultos sobre el giro a la idea de “personajes femeninos fuertes”, su aversión a sobreutilizar simplificaciones y “Showgirls”.

Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que realmente te emocionaron de “Love Lies Bleeding”?

STEWART: Supongo que, en tus sueños, no siempre haces lo correcto. Y en las películas, de alguna manera se espera que las chicas hagan que todos se sientan realmente cómodos. Creo que esa es una configuración muy predeterminada para las mujeres en general. Y en este caso, fue como, sí, pero ¿qué pasa si estoy (improperio) y mi rabia está hirviendo y burbujeando? ¿Y también me excita mucho compartir eso con otra persona?

O’BRIAN: No se trataba solo de resiliencia o de una sola cosa. Hay tantas cosas que puedes leer si quieres, lo cual creo que es genial. O simplemente puedes verla y divertirte.

AP: ¿Por qué crees que es subversivo hacer una película sobre el poder femenino y sobre el culturismo?

GLASS: Tal vez es algo que no has visto. No conozco muchas películas en las que aparezcan culturistas femeninas.

STEWART: Recientemente dijiste algo acerca de mirar un cuerpo femenino como ese, como si hubiera algo punk en ello. Porque cuando piensas en cualidades femeninas, desafortunadamente, nos remitimos a algo recatado, suave o elegante o algo lánguido. Y dices, bueno, ella es una mujer, así que es inherentemente femenina. Simplemente esa no es la forma a la que estás acostumbrado. Pero definitivamente es fuerza femenina.

También creo que es jugar con juguetes con los que normalmente no se nos permite jugar de una manera petulante. Es como mirar a Rose y decir: “porque eres una mocosa y eres (improperio) graciosa, por eso quisiste hacer esto”.

La idea de la fuerza, debe haber venido de las conversaciones molestas que tenías en salas con personas que financian películas. Y quizá yo esté equivocada, pero esa es mi opinión.

GLASS: ¿Como, “Oh, hacer algo con un personaje femenino fuerte”? La haré muy musculosa.

AP: De alguna manera me hace pensar en las mujeres que son descritas como (improperio), lo que siempre me hace estremecer.

STEWART: Como “una mala (improperio)”.

O’BRIAN: Las palabras “una mala (improperio)” juntas.

STEWART: Nos lo han dicho mucho hoy. Y no pretendo menospreciar a nadie que lo haya usado, porque fue muy bonito que lo dijeran y vino con buena intención. Pero hace que mis dedos de los pies se enrosquen tanto en mi cuerpo.

AP: Katy, ¿cómo cobró vida Jackie para ti?

O’BRIAN: Lo que realmente me ayudó fue todo lo demás: el vestuario, el peinado y el maquillaje. Luego ver a Jackie junto a Lou y ver a Jackie en el gimnasio. Incluso el equipo de entrenamiento que conseguiste en los años 80, está hecho para hombres porque las mujeres no hacían ejercicio (de esa manera). Hacían aerobics tipo Jane Fonda. Tenías que ajustar tu propia altura para tratar de averiguar cómo obtener el músculo correcto porque es un equipo más grande.

AP: Leí que Rose hizo que el elenco y el equipo vieran “Crash” (“Crash. Extraños placeres” de Cronenberg, “Paris, Texas” y “Showgirls” (“Showgirls: Lo prohibido”). ¿Alguna de ellas era nueva para ti, o encontraste diferentes dimensiones en relación con esto?

STEWART: Nunca había visto “Showgirls”. La vi en el remolque a mitad de la película y salí y dije ok, no soy lo suficientemente grande. No haciendo ejercicio lo suficientemente fuerte.

GLASS: No te ibas caminando de una forma suficientemente dramática.

STEWART: Entonces por eso querías que yo fuera más grande.

O’BRIAN: No podia encontrar “Crash” en otro idioma que no fuera francés, y no lo hablo.

GLASS: ¡Eso es una locura!

STEWART: No estaba en MUBI.

AP: Su película se ha presentado en Sundance y Berlín y ahora se está extendiendo por todo en Estados Unidos. ¿Sienten que la gente la está entendiendo?

GLASS: Es genial estar allí con el público, en particular, escuchar a la gente hacer ruidos involuntarios de jadeo y reírse en todos los momentos en los que esperas que lo hagan...

Hasta ahora ha sido muy agradable y positivo y a la gente a la que no le gusta, digo ”¡está bien!” No es para todo el mundo.

STEWART: Hay una línea en Chronology (“Chronology of Water” que Stewart está adaptando) que dice: “Empecé a eliminar a mis amigos basándome en sus reacciones a ‘Empire of the Senseless’. Era como, las mujeres que estaban asqueadas y salían de la habitación, dejé de ser amiga de ellas. Y las mujeres que sonreían en silencio y se tocaban eran las amigas que conservaba”. Esta película hace lo mismo... no por ser alienantes y una especie de ‘nosotros y ellos’ al respecto. Pero es como, oye, voy a vender la película ¿estás listo?: no es para todo el mundo. ¡Pero es por eso debería ser para todos en realidad!

