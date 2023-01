Kristen Stewart dirige videos de Boygenius

Asimismo, Boygenius dijo en una entrevista a Rolling Stone que la reconocida actriz será la encargada de dirigir los videos musicales de estas piezas. Sin embargo, no dieron detalles de cómo serán los mismos ni de cuándo serán lanzados.

Las canciones que la banda lanzó recientemente son $20, Emily I’m Sorry, y True Blue.

Estos no son los primeros videos musicales que Stewart dirige. Anteriormente, la protagonista de Happiest Season y Spencer dirigió en 2014 el video de la canción Take Me Down to the South de Sage + the Saint; mientras que en 2017, la artista volvió a dirigir, pero esta vez con el escocés de indie pop Chvrches con la canción Down Side of Me.

La actriz también dirigió los cortos Come Swim y Crickets para Refinery 29 y la serie Homemade de Netflix

Berlinale

La actriz, de 32 años, se convertirá en la persona más joven en dirigir el jurado del Festival de Cine de Berlín, anunciaron este viernes, 9 de diciembre, los organizadores de la Berlinale de 2023.

"Estamos encantados de haber atraído a Kristen Stewart para esta tarea excepcional. Es una de las actrices más talentosas y versátiles de su generación", declararon en un comunicado Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, directores del evento.

"Joven, brillando y con un impresionante cuerpo de trabajo detrás de ella, Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa", agregó la directiva, al destacar que Kristen Stewart, considerada como una de las mayores jóvenes talentos de Hollywood, fue la primera estadounidense que recibió el premio de cine francés César en 2015 por su papel en Nubes de Sils María de Olivier Assayas junto a Juliette Binoche.

