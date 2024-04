Aseguran que Elizabeth Gutiérrez teme por el bienestar de su hijo

MIAMI.- A pocos días de confirmarse la separación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy , los rumores sobre distintos conflictos entre ambos continúan. Y ahora, surgió que la actriz y modelo de 45 años no confía en que el actor sea una buena influencia para su hijo Christopher , de 18 años.

Sin embargo, la presentadora Martha Figueroa, del programa Con permiso de Unicable, dijo que en una separación previa, los artistas habían establecido los mismos términos de convivencia que tienen hoy con sus hijos. No obstante, señaló que presuntamente Levy exponía a su hijo a un entorno adulto con la supuesta intención de hacerlo un hombre.

"Resulta que en una de estas separaciones, de las últimas separaciones, él se fue a vivir a otro lado. William se fue a vivir a otro lado con el niño, se llevó al chamaquito, al varón, y ella se quedó con la niña", inició Figueroa.

"Entonces que ella (Elizabeth Gutiérrez) no estaba muy tranquila porque parece ser que William Levy pues estaba tratando de convertir en hombrecito al chamaco así con: 'Ven, vamos con unas viejas, vamos a echarnos unas chelas (cervezas), pero el niño es chico", dijo Figueroa, al tiempo que señaló que estos son rumores que se corren en Miami.

La comunicadora agregó que esta situación, de la cual no dio mayores detalles ni le fue confirmada por una fuente cercana a la actriz, ha sido algo que mantiene a Elizabeth preocupada.

No obstante, ni William Levy ni Gutiérrez se han pronunciado al respecto.

Presunta investigación

En ese mismo orden, el programa La Mesa Caliente sostuvo en su edición del 11 de abril que Elizabeth está investigando si su expareja y la actriz Samadhi Zendejas tuvieron una relación, e incluso si los rumores que corren sobre un posible embarazo son ciertos.

"Confirmanos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con el que se la vinculado a William, está embarazada en estos momentos", se dijo al aire, según lo reseñado por Univision.

No obstante, la presentadora Verónica Bastos explicó que aunque quiso saber un poco más sobre este chisme, fuentes cercanas a la actriz de 29 años y compañera de Levy en la novela de Telemundo Vuelve a mí negaron el embarazo.

"Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy", agregó.

En días pasados, tras la confirmación de la separación por parte de Elizabeth Gutiérrez a la revista HOLA! USA, los rumores sobre un posible romance entre el galán de telenovelas y Zendejas volvieron a avivarse, y la actriz ha sido señalada como la presunta causa de la ruptura.

Las especulaciones entre un supuesto affair no son nuevas. Las misma empezaron en junio del año pasado, cuando fueron captados por la prensa compartiendo fuera del set de grabación de la novela.

El pasado 7 de abril la actriz hizo una publicación en redes en la que se veía a Levy cantándole en un carro. Esto hizo que la situación cobrara más fuerza.

Sin embargo, una fuente allegada al cubano dijo a la revista People que esto no era cierto y que William y Samadhi no tienen una relación.