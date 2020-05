Aisha Stambouli recuerda a su fallecido esposo Alberto Kauam

"La casa tiene tu presencia y tu olor en cada rincón, estoy de pie como siempre quisiste verme, pero con el tiempo detenido para siempre; estás a nuestro lado con más fuerza que jamás! Me has inyectado más fe en D’S que la que siempre tuve, por momentos ni yo misma me lo explico. Se que estás aquí y aunque han sido los días más duros de mi vida y he recibido el golpe más impactante y profundo que pude tener, estoy convencida de que será sólo cuestión de tiempo porque nos volveremos a encontrar... Fuiste el mejor hombre del mundo, nunca me sentí tan amada, admirada y plena. Nos diste tanto amor que jamás me alcanzarán las gracias!", escribió la cantante venezolana en la leyenda de un video que publicó en Instagram.