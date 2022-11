Angélica Vale recibe su estrella en el Paseo de la Fama

"Gracias amor, por entenderme que estoy loca que necesito subirme a un escenario. Esta estrella está dedicada a mi mamá, a mi papá y sobre todo a mi abuela que sin ella no estaría aquí. La estrella también va dedicada a mi México lindo y querido que sin esa carrera allá no estaría aquí", agradeció la artista de 47 años.

Angélica Vale estuvo acompañada de su familia, amigos y compañeros, quienes ofrecieron un emotivo homenaje a la protagonista de La fea más bella.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelica Vale (@angelicavaleoriginal)

"Siempre he dicho que el negocio del entretenimiento debe ser de verdaderos artistas… mi querida Angélica, no sabes el gusto que me da que te reconozcan porque si hay gente que se merece este reconocimiento eres tú querida", dijo Pepe Aguilar.

"Me alegro mucho por este regalo que te están dando, porque ya tú eres una estrella y no se necesitas más de las que tienes en tu corazón. A tu padre lo admiré mucho, siempre me recuerdo mucho a ti y tu mami", agregó Ricardo Montaner.

Angélica Vale vive actualmente en Los Ángeles donde formó su familia junto a su esposo Otto Padrón. Ambos son padres de Angélica Masiel Padrón, de 10 años; y Daniel Nicolás Padrón Vale, de 8 años.

Asimismo, la intérprete trabaja en su programa de radio y participa en diversos proyectos televisivos. El más reciente fue Tu cara me suena, de Univision.